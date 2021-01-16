NBA｜木狼球星唐斯確診　新冠肺炎害慘全家人　母親等7親友染疫亡

新冠肺炎從去年席捲全球至今，仍然未見停止的跡象，每天染疫個案依然上升，全球死亡人數突破200萬。NBA木狼球星唐斯（Karl Anthony Towns）一家人深受病毒纏繞，連同母親在內7名親友均染疫而亡，如今連唐斯也宣告確診，實在令人心痛。

木狼球星唐斯一家於去年可謂被悲傷籠罩，與他關係親密的母親Jackie於3月底染疫，當時她高燒40度，情況未見好轉，肺部功能每況越下，需以呼吸機幫助呼吸，更陷入人工昏迷狀態。儘管如此，母親還是奮力抗疫一個月，遺憾因肺炎引發的併發症，最終在4月中旬不敵病魔離世，終年58歲。

唐斯母親十分支持兒子，可惜她再沒有機會看到兒子在場上的英姿。（Twitter截圖）

唐斯與母親關係密切，其母甚至是他的頭號球迷。（NBA Facebook截圖）

木狼在季初首戰之前，播放片段紀念唐斯逝去的母親。（Getty Images）

母親作為自己頭號球迷，唐斯在她逝世後深感哀痛，無奈哀訊未有止息。唐斯在12月初時透露，他在這一年已有7名親人包括母親在內，全因感染新冠肺炎而亡，「我這一年看過太多棺木了。」心情一直很差的唐斯以為投入籃球能撫慰他的心靈，可惜還是很艱難，「我不太記得4月13日之前發生甚麼，雖然你們還見到我微笑，可是那個唐斯已經在4月13日死了，他永遠回不來，我也不認識那個他。」唐斯的靈魂跟隨母親一同離去，如今的他仿如一個軀殼。

唐斯在木狼今場首場對賽戰勝活塞後，拿下比賽用球，這是他與母親之間的約定，令他感慨萬分。（Getty Images）

儘管唐斯在人前展露笑容，可是他直言從前的自己已隨母親一同離去。（木狼instagram截圖）

正因為唐斯親身經歷親人因病離世的切膚之痛，他一直謹慎防疫，甚至拍攝片段呼籲大家不要輕視疫情，時刻關注個人衛生。可惜天意就是如此弄人，唐斯在社交媒體宣布自己確診，並懇請大家要正視疫情並做好防疫措施：「我已立即自我隔離，我每天都祈禱病毒造成惡夢能夠結束。求求每個人一定要認真看待並採取必須防範措施，一個人不能遏止擴散，唯有靠大家一起努力。」

唐斯在社交媒體公開自己確診的消息，並懇求大家不要輕視疫情，同心協力對抗病毒。（instagram截圖）

由於過去看過太多染疫造成的最壞結果，唐斯確診讓家人非常傷心，尤其是父親及妹妹特別憂慮。縱然如此，唐斯還是保持正面態度，他更向一對外甥子女保證會康復：「我保證最後不會躺在你們祖母旁邊的箱子內，我一定會戰勝的。」

得知家人因此非常擔心，唐斯亦正面抗疫，並承諾一定會戰勝病毒。（木狼instagram截圖）

由於唐斯確診關係，今天木狼與灰熊一戰需要延期舉行，木狼籃球事務主席Gersson Rosas亦表示大家會一同克服難關：「我們都是鬥士，大部分球團人士亦持續檢測呈陰性反應。」

開季至今延期的對賽（按圖放大）：

+ 14 + 14 + 14

同場加映，聯盟「加辣」後的部分防疫措施（按圖放大）：