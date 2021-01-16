【NBA】塞爾特人缺主將下迎5連勝　科爾「三分」加入樽掀高潮

因疫情影響，塞爾特人已經近一星期沒有出戰，在三場賽事延期後，綠軍今日（16日）終於回歸球場。 養兵多日，綠軍在主場迎戰魔術大勇，除了以124：97大勝，更在主將泰譚（Jayson Tatum）缺陣時打出驚人表現。

確診的泰譚仍然缺陣，甘巴獲加（Kemba Walker）剛傷癒回歸卻無法上場，但憑布朗（Jaylen Brown）攻入21分、8助攻，加上有Semi Ojeleye射入18分，完全無阻塞爾特人碾壓魔術。全隊火力大開，命中率超過5成，6人個人得分上雙。

後備席氣氛高漲。（Getty Images）

其中最引人注目的一段，就在第四節剩一分鐘的垃圾時間，2.3米高的長人科爾（Tacko Fall）接應華特斯（Tremont Waters）的傳球，剛好位置就在三分線上，科爾也順勢起手，射入一記「踩界三分」、遠距離兩分，後備席為之瘋狂，從位置爬出來。緊接下一球就科爾為華特斯單擋，又在三分線接到球，本以為又要起手，但科爾見對手撲出來就單打鏟入入線入樽，再讓氣氛升溫。

科爾雖然上場時間不多，但成為焦點。（Getty Images）

雖然今場科爾只出場8分鐘，攻入6分、抓下5籃板，但確實為球賽帶來一點趣味。7呎長人射「三分」，不少網民表示這都是運氣，更有人提出NBA的三分球大賽應該要舉辦最差三分大賽，參加者正是科爾和施蒙斯。

施蒙斯（Ben Simmons）躺着也中槍。（Getty Images）

科爾入「三分」High爆全場一刻：

NBA三分球紀錄： （按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

現役中鋒/大前鋒2019-20年賽季三分球數據一覽：

+ 16 + 16 + 16

現代NBA「買少見少」的內線球員（按圖放大）：