林書豪｜CBA 300萬美金年薪也留不住　「NBA級數」的他打球不為錢

林書豪自去年底決定離開CBA後的去向，一直為外界所關注，曾傳言他到台灣打球，甚至一度傳出與勇士及籃網好事近，可惜一直只聞樓梯響，未有確實消息。 一番兜兜轉轉後，林書豪早前宣布加盟勇士的發展聯盟球隊聖克魯斯勇士，惟他的決定令大家跌破眼鏡，甚至質疑他是否瘋了。

林書豪自從2019年在速龍拿下一枚冠軍指環後，便投入自由球員市場，可惜無人問津。苦候機會不果的他，以外援身份及1年300萬美金簽約CBA北京首鋼。

可惜球隊在CBA季後賽4強止步，未能競逐總冠軍，林書豪決定於CBA完季後不續約，內心仍想回歸NBA的他亦返回美國再覓新路向。

林書豪在紐約人時期表現出色，更一度出現「Linsanity」。（Getty Images）

林書豪於2018/19賽季效力速龍，其拿下生涯首個總冠軍，可惜後來的籃球路並不順遂。（Jeremy Lin instagram）

林書豪放話有意重返NBA後，曾經與包括史堤芬居里（Stephen Curry）在內的勇士球員訓練，甚至一度傳出勇士以及籃網均有意簽約。可惜隨新賽季開始，大部分球隊陣容快將「埋班」，以上傳言顯然只是謠傳而已。

面對籃球前路茫茫，林書豪未有放棄任何展現自己的機會，他曾短暫加入一支以18歲新秀為主的G League培訓隊「引燃者」，可惜不足一周卻決定離隊。

林書豪曾參加過勇士訓練，同時傳出勇士有意簽下他。（Jordan Jimenez instagram截圖）

林書豪一直未有放棄NBA夢想，目前他為此把握各種機會，曾參加G League以培訓18歲年輕球員為主的「引燃者」。（instagram截圖）

NBA大門似乎快要關上，甚至有內地媒體透露林書豪將重返CBA，惟林書豪於本月初決定加入勇士G league球隊聖克魯斯勇士。

從NBA到CBA再到G league，外界對林書豪的決定無不表示驚訝，他近日接受《舊金山紀事報》訪問時提到，「我放棄所有回到美國，確實有些人認為我是不是瘋了。」

林書豪於本月初親自確認自己加盟勇士發展聯盟的消息，引起網民熱烈討論。（instagram截圖）

林書豪生涯效力過的球隊：

+ 5 + 5 + 5

「我在中國得到很多球迷支持，也曾發生許多不可置信的事，他們對我就像搖滾巨星一樣，這是非常超現實的體驗。」可是，林書豪坦言決定回到發展聯盟，讓生涯從零開始，力拚重返NBA的機會。只是在北京首鋼300萬美元年薪與發展聯盟薪水之間的天淵之別，使林書豪的決定令人驚訝。

林書豪在華人市場人氣甚高，加盟CBA之時收穫更多球迷。（新華社）

根據發展聯盟在2018/19賽季上調薪金後，統一為5個月比賽期為35000美元年薪，換言之月薪為7000美金。與過往的百萬合約相比，林書豪的薪金「大縮水」，可是他卻不以為然：「我自認是NBA等級球員，但這一次我不是為了金錢，也不是想成名，我只是想挑戰不同的事。」

林書豪為繼續追逐NBA夢，盡現他的決心，連勇士教練卡爾曾向媒體誇讚林書豪為最愛的籃球放下自尊，並非常欣賞他做這個決定。

聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）在官網上推出「7Lin」T恤，為限量發售。（網上圖片）

同場加映，新冠肺炎期間的「惹火」言論：