高比拜仁死忌將至　遺孀痛苦中尋動力活下去　懇求勿再挖開傷疤

2020年1月一場直升機失事，一代籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）意外逝去，轉眼已是2021年，下周更是他的死忌。 他的遺孀Vanessa在Instagram撰寫呼籲，希望媒體紀念高比之時不要再次用到空難現場有關影像，以免家人受到二次傷害。

籃球壇上永遠的傳奇高比拜仁於美國時間1月26日與次女Gianna在內9人，因一場直升機墜毀罹難，令各界心痛不已。父女二人早已入土為安，惟大家對他的思念還是不減，遺孀Vanessa更用了一年時間慢慢療傷。

高比遺孀Vanessa希望媒體紀念高比之時不要再次用到空難現場有關影像。（Getty Images）

香港時間下周三將是高比拜仁的死忌，藉此Vanessa日前亦撰寫一封親筆信給各大傳媒：「親愛的傳媒們，請慎重考慮報導所用到的照片或影片，我們懇求你們不要傳播直升機殘骸或空難現場照片。我們不想再看到這些，過去這一年來，已經夠痛苦了。」

高比與Vanessa的故事：

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NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna 1月尾在一宗直升機意外中離世，與妻子Vanessa及餘下3名女兒自此生死相隔。（Instagram）

要緬懷高比，除了2020年1月26日那場空難，確實還有許多影像可以選擇，然而此時此刻最重要的是，對高比一家的尊重。

Vanessa同時亦分享過去一年的痛苦，並鼓勵同路人尋找生存動力：「悲傷是種情緒失控，今天你笑得開心，但第二天就沒有活着的感覺。我想對那些經歷巨大痛苦，並且正與悲傷對抗的人們說：去尋找活下去的動力。我知道這很難，每當看到我的孩子們，我就會努力讓自己擺脫那些情緒。死亡是無法避免的，但你可以選擇生活的方式，尋找人生動力吧。」

以高比方式說再見（按圖放大）：