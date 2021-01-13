高比拜仁離世一年後「另類」現身　笑談對付柏加的簡單方法

從法國到美國NBA打拼，柏加（Tony Parker）於馬刺迎來一個又一個事業高峰。在世界最頂尖籃球殿堂打滾18個年頭，柏加的球技與拼勁，令他贏得對手的尊敬及欣賞。最近柏加的紀錄片《決勝一刻》（Tony Parker：The Final Shot）於Netflix上映，其中更出現已離世一年的湖人球星（Kobe Bryant）的身影，大談他與柏加競爭的往事，令人懷念之餘也唏噓不已。

千禧年代的西岸由馬刺與湖人分庭抗禮，雙方曾於1999年至2004年間5次於季後賽交手。從馬刺鄧肯（Tim Duncan）與大衛羅賓遜（David Robinson）的「雙塔」大鬥高比與奧尼爾（Shaquille O’Neal）的「OK組合」，直至後來鄧肯搭配柏加（Tony Parker）與真路比利（Manu Ginobilli）「GDP」對抗高比與加素（Pau Gasol），兩隊的對賽總是刺激萬分。

馬刺的「GDP」組合實在令湖人非常頭痛。（Getty Images）

高比與柏加在球場上不乏對抗競爭的機會。（Getty Images）

回顧柏加職業生涯（按圖放大）：

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同為後場主力球員，高比與柏加不乏場內直接對抗的機會，場外二人感情不俗，不時被拍到暢談甚歡的畫面。高比生前應邀為柏加的紀錄片擔任嘉賓，大談彼此多年交手的感覺，「我跟柏加在球場上競爭過好幾年，年復一年，都是他害我沒法多抱走幾個總冠軍。」

正當高比在2000年至2002年完成3連霸後，2003年西岸季後賽4強遇到初成形的「GDP」組合，被馬刺以場數4：2淘汰出局，加上後來高比2013年因亞基里斯跟腱撕裂，缺席湖人與馬刺的西岸季後賽首輪賽，湖人終被馬刺以場數0：4橫掃，難怪高比一直「懷恨在心」。

Netflix最近新上線的紀錄片《Tony Paker：The Last Shot》。（netflix官網）

高比應邀參與柏加個人紀錄片的拍攝工作，更分享多年對戰的趣事。（影片截圖）

高比為柏加學法文

作為湖人的進攻重心，高比總是對手緊盯防守的對象。面對柏加的緊纏不放，高比直言非常「難搞」，不過心思縝密的他發現一個能夠輕鬆應付柏加的方法：「我跟他說要對他設下陷阱，只要你運球中出現失誤，你就沒戲，我也不用對付你，因為普波域治（ Gregg Popovich）會把你換走，哈哈！」

為了對付「麻煩」的柏加，高比可謂奇謀盡出，他甚至向隊友兼柏加高中同學圖里亞夫（Ronny Turiaf）求救：「我要圖里亞夫教我些法文，好讓我於對賽中能夠捉弄或擾亂柏加，然後反問我從哪裏學來的。」

高比想像柏加聽到他竟然說起法文的反應，非常惹笑。（影片截圖）

高比與柏加高中同學圖里亞夫曾為隊友，極欲擊倒柏加的高比曾經向他求助。（Getty Images）

得知高比曾經的詭計，柏加只能哭笑不得，「我應該只會看着他，不做任何反應，不過一想到便好笑。他居然花時間學我們的語言，這個嘛……真的很不簡單。」為了擾亂對手、為了勝利，想盡一切辦法，這就是高比。

縱然柏加為高比帶來不少麻煩，可是他笑言沒法討厭這位法國球員：「我試過對很多競爭對手投射厭惡感覺，可是我沒法對柏加這樣做。他人真的很好，他試圖打敗你，可是做得很有禮貌。」

除了NBA之外，奧運會也是高比與柏加的另一個戰場。（Getty Images）

高比在2016年退役前與馬刺最後一戰後，和多年對手柏加相擁告別，足見二人的好感情。（Getty Images）

柏加在生涯後期投資家鄉里昂一支職業球隊VSVEL，後來他於2014年成為主席，2018年退役後專注處理及經營球隊事務。

同為擁有籃球學校的高比，甚為欣賞柏加勇於在自己的專業領域另覓發展：「有些運動員會認為一輩子從事一項運動，退休後不知如何是好。可是，柏加能夠轉換自如，他知道自己要向前走，像專注比賽一般專注於其他領域中，這就是他擁有冠軍特質的最佳證明。」

柏加勇於挑戰不同事情，並一直孜孜不倦學習管理，讓退役後同樣「百足咁多爪」的高比甚為欣賞。（Tony Parker instagram）

紀錄片不時出現2019年拍攝柏加於聖地牙哥大宅的畫面，相信高比相關的訪問片段也於同年錄製。距離高比與次女Gianna在內9人因直升機墜毀離世快將一年，這一年來大家對高比的思念有增無減，或許正好趁這段紀錄片，再次感受高比那久違的言語和溫暖，還有他那富感染力的笑容。

高比離世快將一年，如今能夠「驚喜」再見，讓大家百般滋味在心頭。（影片截圖）

【以高比方式說再見】（按圖放大）

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高比拜仁生涯威水史（按圖放大）：