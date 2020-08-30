【Kobe】充滿懷念尊敬的高比拜仁展覽　以藝術角度緬懷球壇英雄

湖人球星高比拜仁（Kobe Bryant）離世7個月，剛過去的8月23日為他的42歲生忌，8月24日亦是專屬於他的「Kobe Bryant Day」，球迷以他們的方式悼念一代傳奇。香港亦有一班有心人策劃以高比為主題的展覽，與大家分享收藏，從世界各地的藝術家作品，以不同角度緬懷他們心中的英雄。

高比與二女兒Gianna今年初因直升機墜毀事故中身亡，震驚全球各界，他的家人、朋友、整個籃球壇、球迷均悲痛不已。或許大家至今仍然未能沉澱內心哀痛，惟迎來高比的生日之時，各界還是以他們的方式紀念一代傳奇。

高比傳奇驟然落幕，讓全球各界悲痛不已，同時在他生日之時以不同方式懷念他。（Getty Images）

高比一生穿着過無數戰靴，每雙球鞋伴他走過不同高低起伏的階段，自然成為球迷的收藏品。惟球鞋市場往往僧多粥少，獲得高比親筆名簽名更少之又少，自然更難入手。

不過藉着高比生忌之日，由Michael Li、戴祖儀為首的香港一班有心人於灣仔場地「Arts Framing Product Limited」，由「The Real Project」主辦小型展覽《8.24 Artists and Collectors Show》，讓球迷一窺有關高比的各種收藏品。

由ENTERBAY借出的一對分別身穿8號及24號球衣的高比figure。（張倩儀攝）

現場展出不同高比球鞋收藏品。（張倩儀攝）

甫走進展覽場地，迎面而來便一是一幅幅由不同的藝術家創作有關高比的畫作，透過畫筆、顏色向大家展現他們心目中最獨特的高比。

除了藝術畫作之外，現場還展出策展人Michael收藏不同的高比球鞋、簽名籃球以及不同單位借出的高比figure公仔。

一幅Santlov的作品讓參觀展覽的球迷難以移開視線，忍不住駐足欣賞。（張倩儀攝）

現場展出不同藝術家以高比為主題的作品（按圖放大）：

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不過，要數到最特別的還是展覽中一幅美國藝術家Santlov的作品《2＆24 Forever》，重現高比逝世後《時代雜誌》紀念高比的封面，讓人無法移開視線。

目前高比展覽雖然已暫告一段落，惟主辦單位表示未來還有機會舉辦相關的主題展覽，讓大家看看不一樣的高比。

珍藏高比球鞋全面看（按圖放大）：