【NBA】希活再打出身價　準絕殺擊退魔術　黃蜂終止4連敗

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-01-25 13:47

黃蜂近期陷入小低迷，惟4連敗困局後終迎來一場精彩勝仗。今日作客魔術縱使一直「捱打」，但憑着希活（Gordon Hayward）在最後0.7秒上籃得手，黃蜂107：104取下勝局，一止頹勢。

黃蜂近期苦吞4連敗，縱然上仗希活轟入34分亦未能換來一勝。今日作客魔術，黃蜂佔於下風，第4節前仍落後12分。

希活（Gordon Hayward）在最後0.7秒上籃得手，黃蜂107：104取下勝局。（美聯社）

不過，今日希活續有神勇表現，單節7分鐘7次起手5中轟下13分，黃蜂打出一段11：2攻勢，在賽事最後8.7秒追平。黃蜂最後一擊，希活於「葫蘆頂」發動並單挑對手科尼亞（Evan Fournier），結果一個加速，希活順利突破並輕鬆上籃得手，賽事餘下0.7秒球權回到魔術手上。奈何其後魔術安東尼（Cole Anthony）發球卻5秒違例，最後希活亦於罰球線中1，黃蜂107：104取下勝局。

希活3年傷8次：（按圖放大）

希活上陣38分鐘，25次起手15中，三分也有5球進帳，轟下了39分、9籃板，是他本季第4度得分超過30。（美聯社）

這場比賽希活上陣38分鐘，25次起手15中，三分也有5球進帳，轟下了39分、9籃板，是他本季第4度得分超過30。此外，格拉咸（Devonte' Graham）的15分、布里吉斯（Miles Bridges）的18分及拿美路波爾（LaMelo Ball）的11分、8助攻，也功不可沒。黃蜂賽後終止4連敗，暫居東岸第11名，反之魔術以7勝10負戰績排在12位。

拿美路波爾（LaMelo Ball）的11分、8助攻。（美聯社）

黃蜂在休季期間與30歲的希活簽下4年1.2億美元合約，當時老闆米高佐敦不惜開出大合約，甚至裁掉合約剩下一年的Nicolas Batum，清出薪酬空間來迎接希活。縱使起初外界並不看好這次交易，惟這名NBA「玻璃人」以表現回應質疑，證明自己配得起一份大合同。

球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：

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