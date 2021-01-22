NBA嚴父教仔｜兒子輸波發晦氣　韋迪憤怒了：請你好好的擊敗我

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-01-22 19:05

熱火名宿韋迪（Dwyane Wade），近年頻頻於幕前做「口水佬」，評價可圈可點，2019年NBA明星賽入樽賽的爭議，亦令他增添了「haters」。 不過幕後的他卻是顧家男人，不時與幾名兒女嬉戲，享受家庭樂。上月他與大兒子Zaire大打1 on 1，惟賽中韋迪盡顯嚴父的一面，邊打邊對兒子噴垃圾話，賽後亦訓話一下Zaire的懦弱心態。

已退役的韋迪跟前妻Siohvaughn育有兩子，大兒子Zaire遺傳其籃球基因，次子則由Zion變成Zaya，並獲爸爸韋迪大力支持，相當溫馨。不過面對同樣是籃球員、20歲的大仔Zaire，韋迪卻沒有對Zaya的溫柔一面，反之實行嚴厲苛刻，好讓兒子明白籃球路上容不下一絲鬆懈。

大兒子Zaire遺傳韋迪的籃球基因。（Getty Images）

上月網上流傳着一段韋迪與Zaire 1on1的影片，兩人用盡全力毫無放水，甚至浮出火藥味。片中韋迪不時向兒子噴出垃圾說話，投射命中後亦挑釁地說：「兄弟，你得要阻止我，我能製造入球。」起初Zaire未被爸爸挑釁，邊防守着邊露出笑容，惟直至韋迪開始大打低位進攻，Zaire顯然心有不甘。

上月網上流傳着一段韋迪與Zaire 1on1的影片，兩人用盡全力毫無放水。（影片截圖）

被爸爸「狂爆」，Zaire終忍不住向同場有人投訴：「他重230磅，我只有170磅左右。」事實在3屆NBA冠軍及總決賽MVP的爸爸面前道出這句晦氣說話，可見Zaire在面對籃球逆境時「火候」未夠，然而這種因自身軟弱而作出的投訴，卻令爸爸生氣起來。

韋迪的教仔方式逐格睇：

+ 4 + 4 + 4

聽到這話，韋迪立即痛罵兒子：「你說要打贏我的話，就請你好好的擊敗我！」其後二人對決愈來愈肉緊，韋迪更在一次防守中逼使Zaire倒地，後者一臉不忿。最後當然是爸爸取勝，惟Zaire卻說道「你在低位上贏了，恭喜」，兒子不生性韋迪未能感安慰，更氣得訓話兒子一番。

沒有嚴厲教育的例子：籃球神童去哪兒？