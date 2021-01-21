【NBA人物】熱火大齡新秀歷盡風浪　紐寧就算被世界遺棄也不怕

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-01-21 18:45

上季NBA東岸冠軍熱火開季不利，不單補強工作受制，放走防守鋒線球員，主將畢拿（Jimmy Butler）也因傷打打停停，只出賽6場。 在熱火危急之時，紐寧（Kendrick Nunn）從板櫈挺身而出，助熱火以111：102擊敗速龍，取得2連勝。

對於這個在2019年選秀無人問津的後衛，熱火主教練史普斯查（Erik Spoelstra）卻看準其潛力：「紐寧每一天都會練習像四分衛一樣的比賽閱讀能力，總是努力提升自己的球技，我喜歡這個孩子。」

今場紐寧也以後備入替，攻入球季新高28分，再貢獻8籃板和5助攻。

紐寧今場後備上場射入28分助熱火取勝。（Getty Images）

上半場速龍本在雲菲特（Fred VanVleet）和戴維斯（Terence Davis）的合作下領先2分，但紐寧在第三節獨取10分助球隊扭轉局勢，熱火在末節更一口氣打出17：5攻勢，將分差拉開至雙位數，終以111：102取勝。

「我從未見過他緊張的樣子，總是一派輕鬆，是一位經歷過大風大浪的年輕球員。」史普斯查在NBA官網上這樣評價過。無可否認，雖然去年紐寧以24歲之齡成為「大齡」新秀，卻表現得不像一個「一年生」，大概是將自己在發展聯盟勇士隊時吸取的養份發揮出來。12年來第一位新秀能在開季5場賽事中拿下100分，上季能在一支51勝且主力佔大量球權的球隊正選上陣62場，出場均15.6分、3.4助攻和2.7籃板，在教練眼中就有一定的能耐。

雖然曾經落選，但最終得熱火賞識。（Getty Images）

事實上，紐寧具備6呎3寸身高和6呎7吋臂展，擁有左手的優勢和不錯投射能力是典型主攻雙能衛，早在高中就稍有名氣。就讀籃球名校Simeon Career Academy，校友包括大名鼎鼎的戴亞路斯（Derrick Rose）。

紐寧在高中生涯中與查巴利柏加（Jabari Parker）合作打遍伊利諾伊州，拿下4次州冠軍，在U16國家隊稱霸美洲，也在U17國家隊成為世界冠軍的一員。

紐寧表示清楚自己是一個有能力的雙能衛。（Getty Images）

紐寧說不上是頂級但仍算是當屆的前100名，加入伊利諾大學香檳分校，基斯保羅（Chris Paul）、迪朗威廉斯（Deron Williams）也系出同門，籃球歷史悠久。紐寧在大學二年級就憑出色的得分能力成為主力，出場時間增加到35分鐘，可是然後就沒有然後。

外界認為紐寧最需要改善的是防守。（Getty Images）

紐寧在NCAA時因為暴力醜聞失去了一年的時間。（Getty Images）

捲入家暴案幾乎前途盡毀

2016年自稱紐寧女友的女士報警，指控紐寧說自己欠錢，繼而推她、打她後腦，紐寧被控兩項家暴罪名，兩個月出庭審理，最終認罪被判100小時社區服務、26週防止虐待伴侶教育、18個月法院監督和寫一封道歉信。

結果一出，紐寧被大學籃球隊處以無限期停賽，趕出球隊，籃球前程瞬間罩上濃霧。

紐寧改過自身，希望能證明自己。（Getty Images）

紐寧睿過，「每天我去公園、在後院打球，去學校讀書，都挺難的。必須拿出強硬的態度，這就是芝加哥給我的體驗。」

芝加哥南部曾是被解放黑奴的家園，因黑白分化而墮落，並成為暴力犯罪的代名詞。紐寧在這樣的氛圍中長大，並與暴力扯上關係。改過自身後，慢慢從模糊的籃球路尋找光明，曾經對他趨之若鶩的大學，這時都不願給予機會，只剩下奧克蘭大學並要留級一年，當時昔日的好拍檔查巴利柏加已經在公鹿迎來NBA生涯的第三季。

紐寧是去季的「大齡」新秀。（Getty Images）

或許所有人都放棄了他，但紐寧沒有放棄自己，反而更用力追回失去的時間和機會。大四那年，紐寧場均拿到25.9分、4.7籃板和3.8助攻，NCAA得分僅次崔楊格（Trae Young），「把這當作動力。我人生經歷的考驗不止這一次，都已經習慣了。」

NBA作為商業聯盟以及一眾球隊都難以無視醜聞的影響，經面試、試訓、調查後，紐寧的態度終給熱火管理層信心。「我只想證明自己，我屬於NBA。」對於暴力罪名的過去，他也選擇坦然面對，「這是我的過去，我更知道自己可以成就多少。」

被趕出校、NBA落選、被勇士放棄，到後來的5戰112分、對火箭狂轟40分、被韋迪（Dwyane Wade）點名大讚，其實他和熱火都知道在籃球路上仍有無限可能。

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

+ 24 + 24 + 24

ESPN預測今季戰力排名14至1位的球隊：

+ 8 + 8 + 8

ESPN預測今季戰力排名30至15位的球隊：