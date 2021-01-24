【NBA人物】騎士未來之星錫斯頓往績瘋狂　無懼任何強者的偏執狂

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-01-24 20:23

人生有趣之處或許是充滿無限可能，沒有必然的成功或失敗，籃球亦然。 每一季NBA的意外和驚喜，不外乎有球星和強權出乎意料的弱，就像是籃網「三巨頭」，或是有素人、小將突如其來的崛起，騎士的新人後衛錫斯頓（Collin Sexton）就是很好的例子。

過去一星期，擁有三巨頭的籃網不管在主、客場都不敵騎士，一隊滿滿球星、有能力接管比賽的球隊，卻兩敗在同一對手之下，實在讓人費解。

除了籃網的配合問題，也可以看到騎士經歷雙加時的堅韌、內線的主宰力還有小將當家的能耐。

過去對上籃網的兩仗中可見錫斯頓毫不懼怕對手是球星。（AP）

首戰經歷雙加時後，騎士以147：135勝出，第二戰騎士再以125：113擊敗籃網。首場錫斯頓上場35分鐘，29射16中、三分球11射5中，交出42分、5籃板、5助攻和2抄截，打出生涯最高分；第二戰中，錫斯頓上場30分鐘，也交出25分和9助攻的「準雙雙」數據。

對於本季主打防守的騎士，錫斯頓正和加蘭特（Darius Garland）、蘭斯（Larry Nance Jr.）和杜蒙特（Andre Drummond）組成既有高度又有速度的防線。

不斷挑戰球星的能耐。（AP）

找到錫斯頓說明書：做好終結者角色

錫斯頓在進攻上也做好終結者的角色，持球超過6秒的時間也創生涯新低，其中轉換快攻得分居聯盟第三，關鍵時刻（Clutch Time）命中率高達85.7%。

上季場均20.8分，達到47.2%的命中率和38%的三分命中率，今季初段他再一進步，場均提升至26.8分、4.2助攻，命中率也達到52.3%和三分球的46.8%。

錫斯頓的拼搏很容易就會感染別人。（Getty Images）

精彩的封下杜蘭特上籃。（AP）

對克里夫蘭來說，再也沒有像艾榮（Kyrie Irving）、占士（LeBron James）和路夫（Kevin Love）般的巨星人物坐陣，本以為日子會相當難過，但錫斯頓的崛起像是看到希望。

2018年騎士以第八順位獲騎士選中，熱血、搏命、無懼都是他的賣點，1999年出生的他身高1.91米，擁有2.01米的臂展，體重83公斤，司職控球後衛。早在2017年，錫斯頓還在NCAA時就曾打出讓人大吃一驚的表現。

2018年以第八順位加入騎士。（Getty Images）

在騎士這樣防守為主的球隊，拼命鐵血的防守是少不了的技能。（Getty Images）

3打5也不放棄的偏執狂

當時錫斯頓就讀的阿拉巴馬大學（Alabama University）正要挑戰明尼蘇達大學（Minnesota University），第二節球隊落後50：57時，雙方球員因籃下的身體碰撞而打起來，阿拉巴馬大學球員因所有板櫈入場支援而被驅逐出場，只剩下場上5位球員。

球隊還落後7分，當大家以為5人尚可堅持到最後，卻因為其中兩位球員一人犯規滿額，另一人三分出手時扭傷腳踝，場上只剩下錫斯頓和兩位隊友3人作戰。

錫斯頓在大學時期已經是一個不會放棄的熱血球員。（Getty Images）

錫斯頓身邊一位是上場只有6分鐘出場時間的一年級生Galin Smith，另一個是只幫球隊出過兩次場的四年級Riley Norris，這樣強弱極度懸殊的3打5對壘彷彿已經沒有可觀性。

這時，一向不是三分強手的錫斯頓卻轟入三球三分，將分差拉扯在個位數，一次又一次的切入，就這樣3打5追到只落後3分。

全場都被錫斯頓感染到，就連敵對球迷都歎為觀止。阿拉巴馬大學最後仍以84：89不敵對手，不過錫斯頓全場轟入40分，當中在3打5的情況下攻入19分，這份意志力和堅持，贏得所有人的尊重。

這樣的球風確實是熱血。（AP）

騎士未來之星 不僅要未來

球場以外，他是一個GPA「爆4｣ 的學霸級球員，不愛玩社交媒體，他對籃球的專注程度，是一個練球練到體育館關門，要球場警衛把他趕出球場的偏執狂。

「我對錫斯頓說，我需要他成為當球隊需要時或關鍵時候可以挺身而出的王牌球員，我原來預期這是兩、三年後的事，但他用了一年就做到，他現在就是騎士的軍火庫和王牌。」騎士教練JB畢克史塔夫（JB Bickerstaff）接手主帥一職時說過，或許錫斯頓就是騎士的未來。

教練認同他是騎士的王牌。（Getty Images）

同場加映，ESPN預測今季戰力排名14至1位的球隊：

+ 8 + 8 + 8

ESPN預測今季戰力排名30至15位的球隊：

+ 10 + 10 + 10

數據史上單場最佳紀錄（按圖放大）：

+ 17 + 17 + 17

數據史上單場最差紀錄竟然有⋯⋯（按圖放大）：