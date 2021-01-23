【Kobe】「平常賽事」中的傳奇81分　高比冷靜挑不足：本可以更好

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-01-23 20:06

傳奇殞落將近一年，近日高比拜仁（Kobe Bryant）又再頻頻出現在球迷的腦海中，然而今天（23日，即美國時間1月22日）剛好是高比創下生涯最高81分的15周年。

就像湖人管理層說的，當天就只是一個平常的比賽日，全美都在關注NFL（國家美式足球聯盟），西雅圖海鷹對上匹茲堡鋼人，雙方正在準決賽中爭奪當年的超級碗決賽門票。

高比的強大，不止於81分。（NBA.com）

當年今日，湖人主場對上速龍，還是不甚麼強隊對決，當時湖人只是沒有甚麼希望奪冠的季後賽球隊，戰績僅21勝19負 ，加上速龍也只是14勝26負的球隊，說不上特別的戲碼。那時候還穿著8號球衣的高比狀態正好，大概單場可以獨取30-40分，卻沒有過在一場平平無奇的賽事中狂轟81分。

81分，他卻只冷靜的指了一下天空，沒有狂喜也沒有慶祝。（NBA.com）

上半場湖人表現平平，雖然有高比交出26分，但球隊仍以49：63落後，主要因為對手米克占士（Mike James）手感炙熱，半場三分5射全中，拿下19分9助攻，這讓主場球迷相當不滿。半場噓聲四起，但對象並不是速龍而是湖人，可能就在這時激發了高比的鬥志。高比第三節15射11中，三分更5射4中，獨轟下27分，湖人因而打出一波42：22反擊，這時高比已經拿下53分；第四節高比再轟入28分，將速龍先前打下的優勢完全改寫，最後以122：104擊敗速龍。

2006年1月22日，高比在主場射入81分。（NBA.com）

可怕在於他的冷靜

最值得一提的，除了81分的數據，還有高比對待的態度。當年負責守住高比的路斯（Jalen Rose）曾直言高比的可怕之處：「你可以回看那場比賽，當高比拿到第81分後，他沒有展開雙臂在場上飛奔，也沒有捶胸；事實上，我記得當時高比一句話都沒有說。」一直被外界嘲笑是高比的「祭品」，他也表示：「當人們嘲笑我，我會說已經將他限制在100分內。」在那之後，作為對手氣隨即明白甚麼是「曼巴精神」，連當年速龍主將保殊（Chris Bosh）也笑說自己得到最近距離的門票，見證住歷史發生。

他說如果不是休息了那6分鐘，可能就會衝擊100分。（NBA.com）

回顧81分前後的高比拜仁（按圖放大）：

+ 20 + 20 + 20

只是一場平常的比賽

當所有人都驚奇、佩服和慶祝的時候，話比冷靜得好像一場「平常的比賽」，完場時他手指了一次天空，緩緩的抱起大女兒Natalia和摟住懷着Gianna的妻子走出主場，才露出笑容。在洗澡後穿上泥黃色的西裝外套接受訪問。

他不為81分而狂喜，但為射失的罰球而不滿。（NBA.com）

「我錯過了很多空位和機會，我本來可以拿到更多分⋯⋯」永遠能在表現中找到不足的地方，在該場前，高比已經連續射入62個罰球，未嘗一失，但卻在81分的那場射失了2球：「如果我沒有錯過那些機會，如果沒有埃上半場休息那6分鐘，也許有可能達到100分。」

他生涯沒有達到過100分，也沒有再比81更高的得分，但81從此成為高比人生的一頁；說起81，就一定是2006年1月22日的這一晚，本來平平無奇的一晚。

賽後，摟著妻子抱著女兒，才是讓他最快樂的事。（NBA.com）

高比生涯威水史（按圖放大）：

+ 15 + 15 + 15

以高比方式說再見（按圖放大）：

+ 8 + 8 + 8

Gianna本是美國女籃的希望：