【NBA】快艇4分不敵籃網「三巨頭」　保羅佐治投訴裁判不公平

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-03 20:07

洛杉磯快艇「雙雄」今日碰上籃網，最終籃網憑三巨頭合力攻入90分奠定勝局，終以124：120奏凱。 全場攻入26分的快艇前鋒保羅佐治（Paul George）賽後表達不滿，指他全場僅得一次射罰球機會是不合理，亦沒有得到裁判尊重。

快艇、籃網今季首度交手，後者日前遭到巫師「雙雄」比爾（Bradley Beal）及韋斯保克（Russell Westbrook）擊退，今日面對另一組NBA雙星組合，籃網再一次陷入苦戰。

籃網124：120擊敗快艇。（Getty Images）

雙方比分一直拉鋸，戰至尾節開始只有1分差距。由夏登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）及K艾榮（Kyrie Irving）組成的「三巨頭」尾節挺身而出，K艾榮更施展66秒連拿7分的表現，成為籃網最終取勝的關鍵。

造出23分、14助攻及11籃板的夏登表現不俗，最後時刻送上的長傳助攻亦獲得不少掌聲。

保羅佐治認為，自己全場僅有1次罰球機會並不合理。（Getty Images）

事實今仗雙方命投次數一樣，快艇亦比對手多出兩個三分球，賽事的罰球次數是分野所在。

攻入26分的保羅佐治認為，自己全場僅有1次罰球機會並不合理：「我想說，我只獲得一次罰球機會是不受尊重的，但我話到此為止；我創造了大量的身體接觸，但卻只被送上罰球線一次。」

K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）