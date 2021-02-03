【NBA】雲菲特創速龍隊史最高分　11球三分大破魔術

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-03 16:38

11球三分、23射17中轟入54分，26歲的雲菲特（Fred VanVleet）今日（3日）率速龍以123：108拿下魔術。 雲菲特今場如入無人之境，一舉寫下多個紀錄，也為球隊多添一勝。

首節雲菲特極速入局，12分鐘7射5中攻入17分，但魔術也不並禁弱，雖缺少受傷的艾朗哥頓（Aaron Gordon）仍能與速龍糾纏不斷。雲菲特三分開火更不斷埋籃進攻，手感炙熱得對手仿佛只是「雪糕桶」的存在，半場已攻入28分，但速龍只稍微領先4分。

速龍今場大勝魔術。（AP）

下半場雲菲特繼續果斷切入，手起刀落的三分準到讓對手無語，狂轟46分下率速龍拉開分差。彈無虛發，單節包辦18分，魔術完全跟不上速龍的節奏；雲菲特的大爆發下，速龍以123：108大勝魔術。雲菲特單場52分，除了創下速龍隊史紀錄，也是首位轟入50＋的落選球員；寫下個人生涯最高得分外，11球三分也是生涯單場射入最多球。

雲菲特今場打破速龍隊史最高分。（AP）

如今雲菲特以2分超越，迪洛桑也更新Twitter祝賀。（AP）

成為速龍隊史第一人，雲菲特被外媒大讚為「佐敦（Michael Jordan）上身」；今場前，速龍隊史單場最高紀錄是屬於迪洛桑（DeMar DeRozan），2017-18年賽季對陣公鹿時，29射17中，命中5球三分，狂宰52分、8助攻，當時助速龍以131：127小勝公鹿。

如今雲菲特以2分超越，迪洛桑也更新Twitter祝賀：「恭喜我的兄弟，老骨頭洛利（Kyle Lowry）做不到了，很開心你可以做到！我早就說你可以的。」除雲菲特的54分、3抄截和3封阻，洛利也交出14分、10籃板和10助攻的「三雙」數據，也是今場大勝的功臣。

速龍更衣室慶祝直擊：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

雲菲特今場交出54分、3抄截和3封阻。（AP）

NBA三分球紀錄： （按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：