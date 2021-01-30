【NBA】火箭「推倒重來」磨合漸見成效　防守效率大躍進

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-30 17:07

火箭於休賽期的一場離隊大龍鳳，成為媒體與球迷間最大的話題，如今以夏登（James Harden）交易至籃網寫上句號。一大球星離隊後，外界曾一度擔心火箭前景，惟在禾爾（John Wall）與活特（Christian Wood）領軍下產生特別的化學作用，成績更逐步上揚，從季初的頹勢躍升至第10位。

先是韋斯保克（Russell Westbrook）不適應火箭文化，再來是夏登（James Harden）高呼「交易我」，一次又一次挑戰聯盟防疫底線的行徑，令人嘩然之餘，更感受到他那「求去」的決心。最後，火箭還是順他之意，將夏登送到朝思暮想的籃網，成為「三巨頭」之一。

夏登終於如願加盟籃網與曾經的雷霆隊友杜蘭特（Kevin Durant）再度聚頭合作。（Getty Images）

夏登喜愛夜蒲，朋友生日派對派錢助慶：（按圖放大）

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夏登9年以來為火箭的中流砥柱，欠缺了他的進攻火力令外界認為成績或許「插水」。可是在季初加盟的禾爾帶領下，配合從活塞來投「高個子」活特，火箭似乎有另一番新氣象，更連番報捷。近來狀態大勇的火箭，昨天與拓荒者對賽中一度落後20分下，奮起力追終於104：101的3分之差險勝。

作為交易籌碼的禾爾離開效力10年的巫師，來到火箭作為他傷癒復出的舞台。（Getty Images）

活特（右）從選秀無人問津，至今季每場至少錄得20分的表現，絕對證明他的大將之風。（Getty Images）

在當家球星夏登離隊後的8場比賽，火箭表現越來越出色，近期更錄得4連勝，一直勢如破竹。不僅如此，就連過去在聯盟近乎墊底的防守效率，也一口氣提升。球隊從季初的劣勢到目前的氣勢如虹，擔起主力之位的禾爾顯然非常滿意：「現在球隊氣氛和季初已經不同，我們在交易之後得到想要的球員，球員也願意留在這裡打拼。一旦專注做我們想做的事情，大家會成為一支很棒的球隊。」

火箭的「後夏登」時代似乎逐漸上軌道。（美聯社）

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