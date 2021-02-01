【NBA】祖傑追平生涯最高47分　連續20場「雙雙」追過字母哥

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-01 17:46

祖傑（Nikola Jokic）今日（1日）完美呈現視個人得分如無物的豁達，當隊友梅利（Jamal Murray）不斷「餵波」、巴頓（Will Barton）瘋狂提醒，大家都希望祖傑能達到生涯新高，但看來本人卻不大感興趣，金塊最後以128：117贏球，終結爵士的11連勝。

現戰績12勝8負的金塊主場迎戰11運勝的爵士。開局波班保丹奴域（Bojan Bogdanovic）和米曹（Donovan Mitchell）輪流三分發炮，金塊也隨即反擊，加上祖傑手風順，一口氣獨取8分，單節轟22分，完全無視爵士的三分攻勢。

金塊成功中止爵士的11連勝。（AP）

爵士今場的狀態被對手比下去，除了祖傑外，巴頓和梅利都各自有可觀的進賬，上半場就各得15分和10分，第二節一度領先75：52。雖然下半場 爵士急起直追，在米曹連入兩球三分後打出一段12：4的小高潮，在卡拉臣（Jordan Clarkson）連中兩記三分後追至91：99。事情卻沒有那麼順利，祖傑率甘巴素（Facundo Campazzo）、巴頓等人輪番進攻得手，最後以128：117拿下。

隊友不斷想祖傑刷新紀錄，偏偏自己不想。（AP）

除了穩拿下今場勝利外，金塊全隊上下更想祖傑能刷新生涯紀錄，讓美好的一晚錦上添花。但祖傑在隊友不斷提醒下仍「只」停留在47分，追平個人紀錄，交出12籃板和5助攻，更成就連續20場「雙雙」的壯舉一，超越「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）。

巴頓在比賽末段不斷提醒祖傑可以拼一下50分。（AP）

「我在比賽還有幾分鐘的時候告訴他，可以博一博50分，但你知道他這個人，跟我說他並不在乎，這個人真的沒有缺點。」巴頓的提議沒有讓祖傑埋頭衝個人得分，但就連教練都有這樣的想法：「看到梅利不斷傳球給祖傑，因為想讓他衝50分，我都有這樣想。」

祖傑說起也只表示自己很開心可以中止對手的11連勝，得分只是浮雲。「這不重要。」這畫面真的是「皇帝不急太監急」，因為祖傑更在乎球隊的勝負而不是數據。

梅利則不停助攻祖傑。（AP）

「 我希望能在球隊有需要的時候才拿下這些分數；老實說，我根本沒有留意50分這件事，反而是梅利很積極，一直把球餵給我，他就是這樣。」另一邊，祖傑就讓兩度榮獲年度最佳防守球員的高拔（Rudy Gobert）相當自責苦惱，直斥自己沒有做好防守工作。

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