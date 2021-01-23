【G League】進駐迪士尼隔離泡泡前的放鬆　林書豪與家人提前度歲

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-23 19:11

NBA去季選址奧蘭多迪士尼園區以「隔離泡泡」方式復賽，可見隔離園區的防疫成效。有見及此，去季因疫情緣故腰斬的發展聯盟（G League）在今季仿效NBA做法，於同一地點閉門作賽，各球隊相繼進駐園區隔離檢測，當中包括新加盟聖克魯斯勇士的林書豪。

去季由於「隔離泡泡」緣故，NBA球員或工作人員無法接觸外來人士，加上日常新冠肺炎檢驗工作，長達100天的賽期未有錄得任何確診個案，其成效有目共睹。準備開展新球季的G League亦採用相同的措施，18支球隊相繼進入園區隔離檢測，並於2月8日正式開季。

G League即將在迪士尼園區以「隔離泡泡」方式開展新球季。（官網照片）

NBA去季以閉門方式復賽，螢幕中均為觀看直播的觀眾投影。（Getty Images）

G League如此安排亦意味剛簽約聖克魯斯勇士的林書豪也不例外，他目前已經入住園區內的酒店，開始隔離檢疫及備戰新球季。不過，與家人長時間離別之先，加上賽期與農曆新年「撞期」，故此林書豪早前與家人吃火鍋提早「團年過節」，趁此共聚天倫之樂。

林書豪目前已隨隊到達園區，並在instagram上帶大家來一次「room tour」。（instagram截圖）

由於2月中旬正值農曆新年，林書豪屆時隨隊在迪士尼隔離作賽，故此他在進駐園區之先與家人提早「過年」。（instagram截圖）

農曆新年當然少不了「麻雀枱」上的對碰，想不到林書豪從球場轉戰「四方城」一樣甚有實力，他還不忘「低調地」炫耀：「沒有什麼事情比起跟家人一起吃火鍋，提前慶祝農曆新年來得重要。我不公開於麻雀桌上擊敗媽媽的照片，她在最後一圈還『出銃』呢！」

有肉有蝦又有火鍋，這頓「新年飯」果然簡單而隆重。（instagram截圖）

開季在即，相信林書豪比大家更為期待，畢竟他自2018/19年NBA球季結束後，久未回到美國籃球賽事。雖然暫時未能重返NBA，惟他仍能藉G League的舞台展現實力，繼續尋求回歸NBA的機會。

一番兜轉從NBA到CBA再回到G League，林書豪回到美國在聖克魯斯勇士重新開始。（instagram截圖）

林書豪生涯效力過的球隊：

+ 5 + 5 + 5

同場加映，《NBA 2K21》最新能力值前40名排行榜（按圖放大）：