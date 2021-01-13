林書豪｜聖克魯斯勇士出「7Lin」T恤　限量發售意味人不會久留？

林書豪的去向上周揭盅，他透過個人社交網站宣布加盟勇士的發展聯盟球隊，依然有望再戰NBA。此消息公布後不久，聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）隨即在官網上推出「7Lin」T恤，惟產品卻以限量版推出。

林書豪逐步邁進NBA回歸，亞洲球迷歡呼雀躍，特別在較多華人聚居的加州，華人球迷對「JLin」回歸出道之地亦相當支持。

有見及此，聖克魯斯勇士看準商機並推出林書豪限量版T恤，分男、女及小童尺碼。

聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）隨即在官網上推出「7Lin」T恤。（網上圖片）

T恤成人尺碼售價30美元（約234港元）：

聖克魯斯勇士今日亦公布球員名單，林書豪當然榜上有名。不過亦有球迷認為該球隊以限量版推出「7Lin」T恤或暗藏玄機。

鑑於目前NBA球隊包括塞爾特人、獨行俠等都傳出隊內有多名球員確診新冠肺炎，導致出賽人數不足比賽必須延期，各隊很可能需簽入備用人選應急，而林書豪則是經常被提到的名字，有球迷認為林書豪應該不會長時間逗留在聖克魯斯勇士，故此球隊以限量形式推出產品。

林書豪生涯效力過的球隊：

+ 5 + 5 + 5

林書豪透過IG宣布自己將戰G-League。（林書豪Instagram截圖）

同場加映，新冠肺炎期間的「惹火」言論：