【NBA】巫師又輸一場　比爾坦言無奈：總是讓對手肆意踐踏

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-08 17:14

NBA巫師隊近期烏雲蓋頂，無論比爾（Bradley Beal）攻入幾多次的30+，球隊仍然落敗，上下一眾非常無奈。 在今日97：119不敵黃蜂後，比爾直言賽中感到一直遭對手揶揄，面對此難看的成績，更衣室內的笑聲也不再。

早前比爾連續10場個人攻入超過40分但球隊依然落敗，球迷看得無奈，置身其中的巫師球員更感到氣憤。

比爾拿下31分,取下生涯第100場至少拿到30分。（美聯社）

不過似乎他們未能化悲憤為力量，今日面對近期勢頭不錯的黃蜂，在比爾拿下31分及韋斯保克（Russell Westbrook）12分、11籃板助攻的「雙雙」下，巫師仍以大比數22分落敗。前一場慘敗熱火27分，今日換來微微「進步」，縱使比爾取下生涯第100場至少拿到30分，加上明星賽第一輪票選高居東區後衛之冠，他直言很難高興得起來。

波爾（LaMelo Ball）交出19、7籃板、5助攻。（美聯社）

「我們已經兩場大比分慘敗，好像總是讓對手肆意踐踏我們，這對每個人都不是好受。」事實上，比爾所指的不好受非一兩場的低迷，巫師開季以來戰績5勝15敗，僅僅比活塞好。比爾再道：「更衣室內沒有笑聲，大家都很安靜，每個人都不開心；我們還在意比賽勝負，這是唯一正面的事。」

福布斯預計2021年NBA收入十大球員（按圖放大）：

+ 28 + 28 + 28

韋斯保克（Russell Westbrook）的加盟暫時未見對球隊有很大的正面效果。（美聯社）

巫師攻勢過份集中在「雙星」身上，反之黃蜂此戰均有6人得分達雙位數，包括洛齊爾（Terry Rozier）26分、4助攻、3籃板，希活（Gordon Hayward）的25分5籃板3助攻及波爾（LaMelo Ball）的19、7籃板、5助攻。