【NBA】祖傑創生涯新高仍輸波　帝王新星領軍勇挫金塊創三連勝

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-07 14:12

丹佛金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）繼上周對爵士攻入47分，追平個人得分紀錄後，今次對上帝王更晉身50分殿堂。即使小球當道之下，50+得分似乎已不再矜貴，然而以一個中鋒球員來說再加上雙位數助攻絕無僅有，對上一個已經超過40年前。 可惜他如此神勇表現，敵不過對手一個觸目的新人。

金塊在梅利（Jamal Murray）受傷缺陣之下，對帝王一戰由祖傑一人挑起得分大樑，相反帝王得分點散落多個球員身上。

雙方由首節開始已經鬥得激烈，得分咬緊，全場13次平手，15次互換領先，祖傑33次起手多達20次命中，命中率超過六成，當中更包括第四節3球三分。

祖傑在梅利缺陣下獨挑得分重任。（Getty Images）

祖傑對帝王攻入50分，33次起手命中20球（綠圈）。（NBA.com）

超級新星逆轉帝王劣績

他不止瘋狂在籃下得分，更交出12次助攻和8個籃板，惟第三節尾段金塊被拉開6分，第四節初段落後擴大至雙位數。此時祖傑挺身而出20秒內連入兩記三分球，加上近投得手，一度追至3分之差，不過依然不足以從後趕上，金塊終以114：119敗陣。

帝王開季只得5勝10負，近7仗卻已取得6場勝仗，成績改善至11勝11負。短時間內出現重大轉變，很大程度上是星級新人哈利貝頓（Tyrese Haliburton）的加入。這個年僅20的控球後衛，今仗攻入個人新高的23分，成為勝負關鍵。此子2020年12月23日才以後備身份首度在NBA上陣，至今19次上陣平均得11.8分、5.4次助攻和3.7個籃板。

帝王在星級新人哈利貝頓（Tyrese Haliburton）領軍下，表現漸入佳境。（Twitter）

【金塊VS帝王圖輯】（按圖放大）

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祖傑神勇阻不了金塊三連敗

祖傑攻入50分之餘，還加上12個助攻，對上一次有中鋒達到50分加雙位數助攻的，已是一代名將渣巴在1975年所創，已今已相隔超過45年。金塊教練米高馬龍大讚祖傑的領導才能和鬥心，「相比起50分，他的12個助攻和8籃板更令我印象深刻」。

如此出眾表現，金塊仍逃不過三連敗。賽後祖傑難掩失望，「我不知道自己做得好不好……我們有一些年輕球員，我嘗試幫助他們。」

他的好拍檔梅利膝傷問題不大，很快可以復出，二人合力之下，相信金塊走出谷底之期不遠。

福布斯預計2021年NBA收入十大球員（按圖放大）：

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NBA三分球紀錄： （按圖放大）

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