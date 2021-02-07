【NBA】居里狂砍57分勇士仍要輸　當錫領獨行俠贏波高呼甘拜下風

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-07 18:05

近況平平的獨行俠主場迎戰金州勇士，兩軍當家球星當錫與史提芬居里合演一場扣人心弦的得分大戰。「咖哩仔」狂砍57分勝過當錫的42分，勝利卻屬於後者。 賽後當錫分享對戰居里既痛苦又享受的奇特經歷，並高呼甘拜下風。

開賽初段主隊獨行俠打出一輪18：2的攻勢，勇士在居里領軍之下急起直追，首節完結以31：35落後4分。

第二節居里開啟「殺神模式」，7次起手全部命中，當中轟入5記三分球，連同三個罰球全中，單節已攻入22分。即使勇士半場落後至8分，面對火力全開的居里，如此差距根本不是一回事。

居里今仗如有神助，全場攻入57分。（美聯社）

當錫同樣火力全開，全場攻入42分。（美聯社）

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居里VS當錫怪物對決

勇士果然在第三節追上來，甚至一度反超前，完節前比數101：106，留待最後一節分勝負。

獨行俠主場已經寫下六連敗，不容再失之下，當錫將最好的留在最後，第四節攻入3個救命三分球，包括完場前44.5秒一記29呎遠程炮，將比數拉開已131：124的7分差距。

居里的回應是：3分球、走籃、罰球命中，一口氣連拿6分，最後28.6秒，勇士130：131獨行俠，追至只有1分之差。

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卡爾教練：我從未見過他這樣！

居里如有神助，同屬怪物級的當錫，恐怖之處在於得分力強之餘，同時擁有卓越的助攻視野，最後6.8秒他送隊友基爾巴（Maxi Kleber）一程，後者不負所托射入24呎三分球，勇士之後再入一球仍以132：134兩分之微敗陣。

獨行俠終結連敗反底，賽後焦點依然落在居里身上。今仗居里31次起手19球命中，三分球19射11中，跟生涯單場紀錄只差兩球，加上8次主射罰球全中，攻入全場最高的57分。賽後勇士教練卡爾讚揚今仗是居里歷來最佳一仗，「我從未見過他這樣，他一直是奇妙的射手，如今更加強壯，近乎無人能擋。」

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當錫：同居里打波好痛苦

當錫賽後直言，面對手感炙熱的居里「實在很痛苦」，他形容：「我覺得他每次起手射波都會命中，真是十分難以置信，我一生中從未見過這種事。」

他大讚居里是個「能改變戰局的神奇球員」，「今天我們取勝，每次跟他比賽總是充滿樂趣。」

居里本人則表示，「每當能在比賽投入節奏感覺都很好，只需要清脆起手便能得分。今晚正是那樣的日子，我渴望取勝。」或許正因當錫的存在，逼使居里使出渾身解數，事實上反之亦然，當錫攻入追平生涯最高的42分、11助攻和7籃板。兩大怪物互相催逼出對方最佳表現，球迷大飽眼福的機會相信陸續有來。

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