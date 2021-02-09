【NBA】格連由「雙雙」功臣變豬隊友　居里入32分勇士仍未能贏波

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-09 18:23

不怕神一樣的對手，只怕⋯⋯ 勇士100：105惜負馬刺，主將史提芬居里（Stephen Curry）攻入32分仍無功而還。 還記得勒邦占士（LeBron James）對JR史密夫（JR Smith）「持球出圈」的表情，居里如今大概身同感受。

奧比（Kelly Oubre Jr.）三分不進、韋堅斯（Andrew Wiggins）啞火，基本上今場勇士除了居里，無人能擔起重任。

第四節居里獨取14分，成為球隊最後救命稻草，憑一己之力追分。最後8.7秒，居里成功命中救命三分，高難度的三分球讓勇士追至只落後一分。

今場交出7分、10籃板、10助攻和2封阻「雙雙」數據的格連本來可以是贏球功臣，卻因為最後數秒的決定而成為輸球罪人。（AP）

JR化的格連

就像故事般大起大落，馬刺的迪洛桑（DeMar DeRozan）兩罰全中後，勇士獲得控球權。格連（Draymond Green）在中場位置幫居里單擋，卻在空檔中接球，二話不說射出一球超遠的「Logo Shot」，球從籃板反彈，全隊愕然。

居里咬住牙膠走回後場，面帶苦笑望向天花板。迪洛桑再射入罰球，格連再次獲得最後一擊的機會，但也同樣的「炒粉」，最後勇士以5分之差敗陣。

當所有人都恥笑「JR化」的格連，主帥卡爾（Steve Kerr）卻在賽後為他護航：「他以為對手會對他犯規所以才出手，但馬刺在那種情況並不會犯規，可能是我錯，沒有告訴球隊馬刺不會這樣犯規。」其後補充：「全場20次失誤才是輸球的原因，失誤可以害死人。」

居里今季場均29.4分，僅次於2015-16年賽季。（AP）

雖然有居里狠砍32分，但格連的三分就讓球隊失去最後的追分機會。（AP）

格連今場交出7分、10籃板、10助攻和2封阻「雙雙」數據，本來可以是贏球功臣，卻因為最後數秒的決定成為輸球罪人，「我覺得這是史上最聰明的蠢事，這可以是一次很聰明的進攻，但結果卻很蠢。」

輸球最無奈的一定是居里，神奇三分入球卻迎不來勝利，今季場均29.4分、6.1助攻、5.4籃板的數據，僅次2015-16賽季的30.1分，命中率達48.1%，三分也達到42.5%，卻無力拿下球賽。

居里命中率達48.1%，三分也達到42.5%，但卻無力拿下球賽。（AP）

NBA三分榜排名，命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

【NBA各項三分球紀錄】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

【JR史密夫搶鏡實錄】（按圖放大）