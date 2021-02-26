【NBA】湖人四連敗占士也無力　賣未來換當下的計劃失準？

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-26 19:02

去年一擲千金只為一冠的湖人成功達成目標，今季本想延續美夢但卻遭遇不少阻濟。 周四（25日）湖人以89：115大比數不敵西岸「一哥」爵士，遭遇四連敗究竟有多嚴重？

湖人攻防兩端失守，戴維斯（Anthony Davis）缺陣多場，只剩下勒邦占士（LeBron James）苦苦支撐。古斯馬正選上陣頂替戴維斯的位置卻只得5分的表現，哈勞（Montrezl Harrell）上陣22分鐘湖人卻痛失15分，其他板櫈幾乎沒有貢獻，連X-Factor卡路素（Alex Caruso）也只得8射1中。

占士的隊友看來要更加把勁。（Getty Images）

占士今場也終結了開季以來連續32場比賽15＋5＋5的紀錄，這也是自占士披上紫金戰衣後，713天以來第一次的四連敗，上一次已經2018-19球季。當時由3月2日對上公鹿和直到3月10日共經歷五連敗，也無緣季後賽。

占士也終結了連續32場15＋5＋5的紀錄。（Getty Images）

雖然在大家眼中這只會連敗，贏回來就好了，但連敗可以是毀壞性的開始。美國媒體《Bleacher Report》對湖人和占士現時的情況作出分析，同時以勇士和公牛王朝作引證。2015-18年勇士從沒有經歷過三連敗，直到勇士王朝的第5年，三連敗的同年也掉了總冠軍，最主要的原因是杜蘭特（Kevin Durant）和K湯臣（Klay Thompson）受傷缺陣。另一個例子就是米高佐敦（Michael Jordan），兩次三連冠期間，公牛在他的率領下八年內沒有經歷過一次三連敗。

戴維斯缺陣讓湖人陷入混沌。（Getty Images）

多連敗雖然不直接影響球隊的接下來的成績，但正是球隊問題露出水面的警號，而同時是經過多場賽事仍未能磨合、調極和解決的問題。

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+ 3 + 3 + 3

這同時引伸到占士的MVP問題，仍然是MVP大熱的他，若球隊戰績一直差下去，其他球星的表現又保持亮眼，MVP的位置就岌岌可危。

湖人賣走了不少選秀權，買來最有機會在占士當打之年的冠軍機會。（Getty Images）

看來占士也累了。（Getty Images）

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10年來影響着湖人的畫面：