【NBA明星賽】入樽賽評審全員入樽王　居里第7次戰三分賽

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-03 19:29

今屆NBA全明星賽將於3月8日舉行，正賽以外的三大項目：入樽賽、三分賽和技巧挑戰賽，今日（3日）均有參賽名單出爐。 僅三人參賽的入樽賽被批沒有「睇頭」，另外兩項反而星光熠熠讓人期待。

今年因疫情影響，全明星賽周末將會變為一日內完成，正賽前舉行三分賽和技巧挑戰賽，而中場時間則上演入樽賽。

一向最備受關注的入樽賽，今年從人數看已經比較失色，加上「星味」欠奉讓人不禁將目光轉移到三分賽和技巧挑戰賽上。入樽賽名單包括：拓荒者的施蒙士（Anfernee Simons）、紐約人的奧比托賓（Obi Toppin）和溜馬的史丹利（Cassius Stanley）。

入樽賽只有三人參加。（NBA.com）

今屆評審全都贏過入樽賽。（NBA.com）

然而去屆因韋迪（Dwyane Wade）評分一度引起輿論，今屆將由韋健士（Dominique Wilkins）、韋伯（Spud Webb）、積遜李察臣（Jason Richardson）、布朗（Dee Brown）和史密夫（Josh Smith）任評審，五人分別都贏過入樽賽冠軍，相信有一定的公信力。

【三分球大賽參賽名單】（按圖放大）：

技術挑戰賽方面，去屆冠軍艾迪巴約（Bam Adebayo）沒有參與，卻有當錫（Luka Doncic）和基斯保羅（Chris Paul）「一老一嫩」挑戰時間。另外，三分賽就有居里（Stephen Curry）將會第7度出征，爭取個人生涯第二個三分冠軍。

【技術挑戰賽參賽名單】（按圖放大）：

【今屆明星賽東西岸正選名單】（按圖放大）