【NBA明星賽】杜蘭特續做隊長揀人　畢拿為好兄弟艾迪巴約拒參賽

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-28 18:55

杜蘭特（Kevin Durant）左腳拉傷，歸期又再延遲，原定3月8日的全明星賽都被迫缺陣。 原屬杜蘭特的東岸正選位置將由泰譚（Jayson Tatum）頂上，再由溜馬的小沙邦尼斯（Domantas Sabonis）加入陣容，但原來聯盟的首選另有其人。

美國媒體報導，聯盟原想讓畢拿（Jimmy Butler）頂替杜蘭特入選明星賽，但卻遭畢拿拒絕。

明星賽名單出爐後，不少球星都有微言指自己理應入選，更出現不少滄海遺珠的討論，但現在畢拿竟然拒絕了這個機會。

沙邦尼斯後備頂上。（Getty Images）

杜蘭特因腳傷而缺陣多場。（Getty Images）

畢拿拒絕出戰明星賽的理由

現時戰績錄16勝17負，在東岸排名第五的熱火，在今季全明星名單中竟無人入選，而畢拿也拒絕後備入替，原因竟是他覺得隊友艾迪巴約（Bam Adebayo）才是最應該入明星賽一員，既然艾迪巴約沒有被邀請，因此他也不會參加。

艾迪巴約的缺陣曾引起一番爭議，本季場均19.6分、9.6籃板、5.5助攻和1封阻的全能表現，讓對手火箭的PJ德加（PJ Tucker）也在Instagram上為其抱不平。

【今屆明星賽東西岸正選名單】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

畢拿的義氣之舉。（Getty Images）

畢拿此舉可算是對隊友的一種支持，實屬NBA中少有的「義氣仔女」。聯盟被拒後，選擇以沙邦尼斯頂替。原本他是NBA史上第一個新秀季場均20＋10＋5而未能入選明星賽的球員，看來現在又要刪掉這項「紀錄」，更能達到合約中的激勵條款，獲得130萬美元的獎金。

杜蘭特雖然因傷讓出位置，但隊長之位仍然會保留，作為東岸票王，杜蘭特可以在3月5日挑選想要的隊員。

熱火全隊無一球員入選。（Getty Images）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：