【NBA】小波爾超越米高佐敦期望　無私打法促成「最超值探花」

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-07 12:38

NBA將舉行全明星賽，意味賽季快完成近半賽事。若要借機會檢閱今季新秀表現，誰會是最好的一個？ 「他已經遠遠超出我們預期」，能讓「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）有這樣評價的，就是今年選秀「探花」小波爾（LaMelo Ball）。

加入NBA前，不少人擔心小波爾會像哥哥一像，高不成低不就，因父親引起話題和輿論會比表現好的金球還要多。

另外，射波方面也是外界眼中的隱憂，但這些日子和賽事中，小波爾都讓原本充滿懷疑的球迷慢慢愛上他的球風。

小波爾雖然初來報到時不被看好，但他逐步打爆大家的有色眼鏡。（Getty Images）

波爾兩兄弟射姿一覽：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

打法無私是現代籃球最可貴的一點。（Getty Images）

比起「狀元」愛德華斯（Anthony Edwards）和「榜眼」韋斯文（James Wiseman），小波爾的表現看來更出眾，想必首兩順位沒有選中他也是一大損失。

「我認為小波爾在初期已經比我們想像中更好的適應了NBA。」看來這小朋友的表現，已經超越夏洛特黃蜂老闆米高佐敦對他的期望。

米高佐敦也沒有預期到這個小朋友可以如此快達到這樣的水平。（Getty Images）

雖然出手不時被垢病，但小波爾的外圍可算是有自信。（Getty Images）

當初在小波爾加入NBA時，經歷也像哥哥朗素波爾（Lonzo Ball）一樣，有父親不停的造勢，造出不同的輿論，認為兒子是當屆新秀中最好的一個。

但當小波爾真的打出名堂後，向來多事的父親卻沒有再出現吹捧的新聞，讓兒子有空間去發揮小宇宙，也可以說小波爾的成功除了自己的球技，也是因為父親適時「收聲」。

他晉身NBA後35場比賽，場均出戰28.9分鐘，得15.8分、6.3次助攻、6個籃板、1.6次偷球，表現相當全面。射球命中率44.9%，連三分球也有37.8%命中。過去十仗他的表現再進一步，每場得分已提升已接近20分水平，各項數據一樣有所增長，踏入明星賽周末，他已在NBA新人排行榜之中升上榜首。他效力的黃蜂今季暫時以17勝18負，位列東岸第7，相信在小波爾愈打愈好之下，有力爭奪季後賽一席。

期待小波爾的日後發展和創造。（Getty Images）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）