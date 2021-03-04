NBA︱溜馬後衛成後備「抄截三雙」史上第一人　偷球高風險如賭博

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-04 15:55

NBA如今已變成能人所不能的籃球世界，「三雙」、獨取50分以上甚至是0失誤，已經不再是新奇事。 今日（4日）騎士對溜馬的賽事中，再次寫下歷史罕見紀錄，並意外由一個後備入替的球員完成。

經常寫下「三雙」的現役球員不少，但大多的數據組合都是由得分、籃板和助攻組成，今場溜馬後衛麥康奈爾（T.J. McConnell）創出16分、13個助攻和10次抄截，寫下一個罕有的「三雙」數據，完成生涯第二次「三雙」。

今場溜馬後衛麥康奈爾（T.J. McConnell）打出16分、13助攻和10抄截的特別「三雙」。（美聯社）

麥康奈爾達成史上第11次包含偷波在內的「三雙」。（美聯社）

溜馬今場迎戰騎士一直處於逆境，首三節均處於下風陷入苦戰，第四節開段更落後10分之多。

但溜馬爭一口氣，在最後一節交出57.9%的高命中率，全隊表現沒有被劣勢影響，最後關頭逆轉戰局終以114：111擊退騎士。劣境之下，溜馬有一個意想不到的英雄挺身而出，領軍在苦戰之中反勝。

【偷球是場「All in or nothing」 的賭博】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

史上首次後備球員偷球「三雙」

後備上陣的麥康奈爾，甫落場已在4分鐘內5次成功偷球，為球隊注入動力。他在上半場已累積9次抄截，創下NBA上半場偷球新紀錄。

他在下半場再偷多一次，加上16分和13次助攻，達成罕有包含抄截在內的「三雙」，亦是自1973/74球季開始統計抄截數據以來，NBA史上第11次出現包括偷球的「三雙」，更是以後備球員身份達成的第一人。

11次「偷球三雙」之中，麥康奈爾是第四個透過得分、助攻和抄截三項數據達陣的球員，其餘的「偷球三雙」 紀錄則包含籃板等不同配搭達成。

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