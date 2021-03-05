【NBA明星賽】占士首次與居里同隊　杜蘭特兩支首籤均選籃網兄弟

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-05 16:39

全明星賽將於下星期一（8日）舉行，今日（5日）兩大隊長占士（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）就先「上演」一場選隊友的鬧劇。

網上直播進行「選秀」，由東西岸隊長占士和杜蘭特各自打造球隊陣容。占士無法抗拒連續兩屆常規賽MVP的誘惑，首籤先選「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），接連選下居里（Stephen Curry）、當錫（Luka Doncic）和祖傑（Nikola Jokic）。

【Team LeBron 占士隊陣容】：

+ 6 + 6 + 6

【Team Durant 杜蘭特隊陣容】：

+ 6 + 6 + 6

另一邊，杜蘭特第一籤就先將同隊兄弟艾榮（Kyrie Irving）收歸己有，然後再選中艾比迪（Joel Embiid）、尼納特（Kawhi Leonard）。由於杜蘭特因傷決定缺賽，因此第4、5簽就自動選中了比爾（Brandley Beal）和泰譚（Jayson Tatum）。

網上直播明星賽選秀。（Youtube 截圖）

杜蘭特將籃網兩個隊友都選進自己球隊。（Getty Images）

杜蘭特也先組成籃網三巨頭，第一籤選中夏登，籃網也因而在官方Twitter歡呼。隊長們在選後備陣容時，互相報復對方：當占士選中施蒙斯（Ben Simmons）時，杜蘭特直接表示自己本來想要他；後來到杜蘭特時就選中了占士想要威廉臣（Zion Willamson）。

然而，占士在後備的第一個選擇竟然沒有選好朋友基斯保羅（Chris Paul）直到第三籤才選他，作為直播的嘉賓，同時也是好友的韋迪就「炮轟」占士，在兄弟和錢之間選了錢。占士在首籤選中尼拉特（Damian Lillard）時更指指手腕，做出其標誌性動作。

占士的陣容總值3.57億美元，而杜蘭特隊則值2.87億美元。（Getty Images）

「選秀」的最後兩籤，竟然落在本季戰績聯盟第一的爵士雙核，米曹（Donovan Mitchell）和高拔（Rudy Gobert）。名宿巴克利（Charles Barkley）隨即調侃，占士即解釋大家在NBA2K中都不會選用爵士，「我們在長大的過程中都不會選爵士，即便是偉大的史托頓（John Stockton）和卡爾馬龍（Karl Malone），我們也從不會在遊戲中選擇。」

【三分球大賽參賽名單】（按圖放大）：

【技術挑戰賽參賽名單】（按圖放大）：