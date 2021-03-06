NBA明星賽｜干尼補選入KD隊　征戰14季首獲肯定成史上最資深新人

Jumper
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由於鳳凰城太陽前鋒戴雲卜克（Devin Booker）左膝受傷退出明星賽，聯盟宣布將由33歲老將干尼（Mike Conley）頂替，是干尼14季NBA生涯首度入選明星賽，亦令他成為史上首位生涯征戰時間最長，始能入選明星賽的球員。

今季爵士戰績出色，以27勝9負排西岸第一位，干尼可謂居功至偉，他今季場均攻入16.1分、3.5籃板及5.7助攻的亮麗數據，入選明星隊算是實至名歸。

干尼（左）今季場均攻入16.1分、3.5籃板及5.7助攻，數據亮麗。（Getty Images）

在消息公布後，干尼的隊友米曹（Donovan Mitchell）和奧尼爾（Royce O'Neale）紛紛發在Twitter向干尼道賀，奧尼爾表示：「不管你們怎麼看，干尼就是明星隊員，當之無愧！」米曹則寫道：「看見你囉！」還附上一個搞笑emoji。

恩高斯（Joe Ingles）則說：「這是我聽過的最好消息。干尼是明星隊球員，這是他自己爭取來的。他總是被低估，這不該是他第一次入選明星賽。與家人一起好好享受吧。」除干尼外，現時聯盟龍頭爵士已有3人入選，包括米曹和高拔（Rudy Gobert）。

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爵士主力球員數據：

+8
+8
+8

干尼是頂替卜克入選，在明星賽選秀會中，卜克被杜蘭特已選入麾下，故干尼將自動進入KD隊，另外干尼也將頂替卜克參加三分賽。值得一提是卜克本身也是頂替受傷的杜蘭特進入明星賽，干尼可算是「補上補」人選。

根據ESPN網站指，干尼更成為史上第一位在生涯第14個賽季才首度入選明星賽的球員，先前紀錄是12個賽季，由高華（Kyle Korver）、真達拿（Tyson Chandler）和迪華斯（Vlade Divac）所保持。

【三分球大賽參賽名單】（按圖放大）：

【Team LeBron 占士隊陣容】：

+6
+6
+6

【Team Durant 杜蘭特隊陣容】：

+7
+7
+7
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