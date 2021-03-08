【NBA明星賽】居里再奪三分賽冠軍　施蒙士戰入樽賽憑創意取勝

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-08 12:55

明星賽以外的餘慶節目，包括三分賽、入樽賽和技巧挑戰賽，都沒有因疫情而取消，在正賽前和中場時間決出王者。 其中居里（Stephen Curry）繼2015年後再成「三分王」，更寫下新制三分賽的最高紀錄；沙波尼斯（Domantas Sabonis）也在率先射三分下取得技巧挑戰賽冠軍。中場休息時更有施蒙士（Anfernee Simons）模仿麥基迪經（Tracy McGrady）典入樽掀高潮。

居里再奪三分王 首輪31分創紀錄

今年三分球大賽賽制沿用4球加1球「Money ball」，其中一個位置可以擺放5球「Money Ball」，還在45度「Logo Shot」位置增加2球距離更遠的「Dew Ball」，因此總分最高可達到40分，比賽時間由60秒改為70秒。

居里繼2015後再奪得三分賽冠軍。（AP）

參賽6名球手包括居理、拿芬（Zach LaVine）、泰譚（Jayson Tatum）、干尼（Mike Conley）、布朗（Jaylen Brown）和米曹（Donovan Mitchell）。

布朗第一個出場，四個位置都未能射入「Money Ball」，最後只能得到17分。隨後泰譚和干尼分別得到25分和28分，順利躋身決賽；居里就率先在第一輪射入31分，寫下新制後的最高紀錄。

來到決賽，干尼狀態大勇，「Money Ball」位置命中4球，「Dew Ball」已能把握轟下27分。

以31分打破改新制後的三分賽紀錄。（美聯社）

去屆還被嘲笑三分賽「6中1」的居里創下紀錄後再面對強敵，在第一個位置前4球都失手，找回節奏後漸入佳境，到最後一個位置追剩1分，以最後的「Money Ball」反勝。三分王今年終於「洗底」，以28分一球絕殺干尼，繼2015年後再次獲得三分球大賽冠軍。

【三分賽精華片段】：

技巧挑戰賽 兩大球星「落馬」

技巧挑戰賽方面，最大看點必然是球星當錫（Luka Doncic）和基斯保羅（Chris Paul）之爭，但事與願違，二人都在第二輪分別不敵沙波尼斯和胡斯域（Nikola Vucevic）「落馬」。

技巧挑戰賽最終變成長人對決，由沙波尼斯奪冠。（AP）

決賽意外地變成長人沙波尼斯和胡斯域對決，兩人完成S型運球、傳球、上籃，最後卡在三分球位置，沙波尼斯率先射入三分，拿下技巧挑戰賽冠軍。

【技巧賽精華片段】：

入樽賽一切從簡 模仿麥基迪「最爆」

今年呼聲最低的入樽賽只有三人參加，安排於中場休息時間舉行。溜馬的史丹利（Cassius Stanley）表現失色，僅得44分和37分；施蒙士首輪兩次入樽共得95分，與得到94分的奧比托賓（Obi Toppin）一同進入決賽。

史丹利出戰入樽賽卻看點不足，得分較低。（Getty Images）

施蒙士換上速龍球員，向麥基迪致敬。（Getty Images）

雖然奧比托賓表演跨下入樽，但不及施蒙士的創意來得「搶眼」。換上麥基迪的速龍球衣，模仿在2000年入樽賽的360轉身入 樽，施蒙士獲得49分；決賽再嘗試拋球後跳起親吻籃框，但時間點和角度問題，最後沒有親吻到，但最後評審仍肯定其挑戰精神和彈跳力，以3：2將冠軍頒了給他。

施蒙士重演360度轉身入樽。（Getty Images）

【入樽賽精華片段】：

【三分球大賽參賽名單】（按圖放大）：

【Team LeBron 占士隊陣容】：

+ 6 + 6 + 6

【Team Durant 杜蘭特隊陣容】：