Sabrina Ionescu到訪葵涌裘錦秋及協恩　為學界女籃決賽球員打氣

美國籃球巨星莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）亞洲之旅行程最後一站到訪香港，周日出席NIKE全港學界精英籃球賽之前，先到女籃決賽兩支球隊的學校為球員打氣。



美國籃球巨星莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）穿上一件寫上「自強不息」的今屆精英賽黑色打氣T恤，早上第一站先到葵涌裘錦秋中學。（楊宇翹攝）

Sabrina穿上一件寫上「自強不息」的今屆精英賽黑色打氣T恤，早上第一站先到葵涌裘錦秋中學，一班周六剛打完準決賽的球員和男子隊成員早早到場精神奕奕預備迎接這位WNBA巨星。

同學們列隊歡迎貴賓到場，Sabrina逐一與同學擊掌，與眾人合照後，跟同學組隊來一場射籃比賽，再坐下來接受同學提問，分享心得，有同學問到她讀中學時如何兼顧籃球與學業，Sabrina直言父母相當嚴格，她一切以學業行先，然後才是籃球，每早溫習後才練習，並確保已完成所有功課才打波。

女子隊成員特別為Sabrina 預備一份充滿心思的見面禮，送上一大袋牛仔片、甘大滋、魷魚𢇁等零食，女子隊隊長戴欣婷（Tina）稱，「這些香港零食具代表性，想她感受到這裏不一樣的文化。」

Sabrina以她的紐約自由人（New York Liberty）WNBA總冠軍戰衣「回禮」，並向同學逐一送上以她命名的Sabrina 2戰靴，引得全場年輕小將一再興𡚒歡呼，臨別前Sabrina跟在場所有葵涌裘錦秋同學自拍。

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Sabrina跟較她還要高的隊長Tina惺惺相惜擁抱告別，Tina說：「好感恩，香港咁細的地方，名聲大如Sabrina也願意來，實在非常難得，亦證明她重視香港這個地方，也希望香港球員有機會被發掘。」

Sabrina Ionescu跟葵涌裘錦秋中學女籃隊長戴欣婷（Tina）。（楊宇翹攝）

Tina有看Sabrina在WNBA的比賽，「她不止三分球了得，還有視野，意識和拼搏精神，打波的時候總是充滿激情。」她希望可以在今日下午的決賽展現跟Sabrina一樣的拼勁，「尋日比賽尾段抽筋，但我已經中六，這是我的最後一場，一定會搏盡。」

第二站協恩中學吸引大批本地和海外傳媒守候，籃球隊成員同樣列隊迎接。Sabrina換上印有「協力同心」的另一件黑色精英賽打氣T恤到場，再次與同學逐一擊掌，兩間不同學校，獲巨星High Five的反應一模一樣，跟之前在葵涌裘錦秋中學一樣，這批幸運同學之間也是在興奮大叫：「我一陣洗唔洗手好呀？」

Sabrina Ionescu在協恩女子中學再展身手。（楊宇翹攝）

Sabrina同樣參觀學校後先跟同學到操場玩遊戲、組隊鬥射籃、派禮物，加上協恩小學部的同學，一度被索取簽名的人潮重重包圍。

她繼而到禮堂送上她的冠軍戰衣予學校和跟同學交流，引得全場學生多次高分貝尖叫，連Sabrina也掩掩耳朵並感謝大家熱情支持。離場時她走在禮堂中央，逐一跟兩旁站立送別的同學擊掌，再次引發全場尖叫結束上午行程。