學界籃球精英賽｜協恩88分大勝女拔萃　明鬥裘錦秋爭連霸最後一關

力爭精英賽十連霸的協恩中學，在NIKE全港學界精英籃球賽壓軸登場，與拔萃女書院爭入決賽，協恩繼續一貫全場壓逼，早已拉開比分，結果以88分的誇張差距獲勝，連霸的最後一關遇上裘錦秋中學（葵涌）。



學界籃球精英賽｜英華衛冕夢碎 張振興反勝躋決賽鬥男拔萃爭標

學界籃球精英賽｜協恩豪取逾百分大勝闖決賽

協恩中學與拔萃女書院爭入決賽。（夏家朗攝）

挑戰精英賽10連霸的協恩中學壓軸登場，與拔萃女書院爭入決賽，兩軍今年D1港九學界4強曾經碰頭，當時協恩大勝晉級。女拔萃隊長張鎧恩在啟德體育園連日出戰各項精英賽，她與丘琦日前戰畢手球精英賽，早前在田徑精英賽受傷的徐穎恩，即使未能上陣，同樣披上球衣在後備席支持隊友。

協恩作為籃球學界班霸，開場隨即打出氣勢，不足1分鐘已攻入7分，協恩繼續一貫的全場緊逼，女拔萃多次失誤，協恩旋即拉開比分，首節遙遙領先36：13，協恩第二節繼續強勢以57：22領先，協恩半場所得的57分，已比上場4強裘錦秋全場積分還要多。

協恩上半場已拉開差距。（夏家朗攝）

雖然兩軍半場命中率接近，女拔萃的47%更比協恩為高，但協恩起手多達52次，當中24球命中，協恩的籃板數字同樣大幅拋離對手，獲得31個籃球，同時錄得11次偷球，而女拔萃在壓逼下，失誤多達21次。

協恩在第三節再拉開比分，單節打出21：6，將分差擴大至50分，協恩最後一節繼續施壓，張家媛籃底得手，協恩分數突破100分，結果以116：28大勝晉級。

學界籃球精英賽｜裘錦秋力挫青中闖決賽

另一場精英賽女子組4強，上屆殿軍裘錦秋中學與青年會中學率先登場，裘錦秋平均身高佔優，加上教練陳翊麟的戰術，裘錦秋打法甚為成熟，第一節稍稍領先11：6。裘錦秋次節一度拉開9分差距，青中憑主力林卓童攻入遠程三分，差距收窄至2分，裘錦秋的羅煜葶隨即回敬一球三分，青中的陳芷盈手感火熱，助青中緊咬對手，林曉晴完半場前兩罰全中，裘錦秋上半場領先27：23。

青中第三節初段再發力，力追至31：31，裘錦秋的戴欣婷關鍵時刻貢獻封阻，裘錦秋再打出一段9：0的攻勢，以42：34領先進入最後一節。第四節戰況繼續緊咬，青中最後1分鐘在後場走步失誤，最終裘錦秋以56：51力克青中，率先晉身決賽。

裘錦秋力挫青中打入決賽。（夏家朗攝）

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錄得「雙雙」14分及10個籃板的裘錦秋主將戴欣婷，末段戰至抽筋退下火線，即使晉級決賽，這名裘錦秋中六生首兩節籃底多次失機，對個人表現仍不太滿意，賽後一度落淚，「今場表現只得5分，發揮一般，防守、補位時有空位，讓對手有不少得分的機會。」畢業在即的戴欣婷，明天的決賽將會是中學生涯最後一戰，她希望發揮渾身解數。

戴欣婷不滿表現而哭成淚人。（夏家朗攝）

NIKE全港學界精英籃球賽4強戰果



女子4強

裘錦秋中學（葵涌）56：51 青年會中學

協恩中學 116 ：28 拔萃女書院

