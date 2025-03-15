學界籃球精英賽｜英華衛冕夢碎 張振興反勝躋決賽鬥男拔萃爭標
撰文：趙子晉
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NIKE全港學界精英籃球賽一連兩日在啟德體育園體藝館舉行，英華中學4強遭張振興伉儷書院逆轉，無緣衛冕，而拔華男書院以10分之差擊敗寶覺中學，躋身精英寶男子組決賽。
上年精英賽封王的英華中學，一共4名球員入選全明星賽陣容，今年只餘下上年MVP蔡浩東領軍，偕靳弘毅等球員力爭衛冕。英華4強戰遇上張振興，英華早段稍為拉開比分，首節領先25：20，第二節進一步擴大優勢，完成上半場領先11分。
張振興下半場僅用一節時間收復失地，第三節打出21：8，英華落後57：59，兩名主力蔡浩東與靳弘毅肩負追分重任，惟第四節未能取回優勢，結果以68：74落敗，無緣衛冕。
籃球精英賽男子組另一決賽席位由拔萃男書院與寶覺中學爭奪，由陳偉邦、鄭祉浩的男拔萃，兩人分別攻入15分及14分，即使寶覺的許瑋熙攻入全場最高的17分，依然未能助球隊阻止頹勢。男拔萃首節已經拉開雙位數分差，結果由頭帶到尾，以65：55擊敗寶覺，殺入決賽。
NIKE全港學界精英籃球賽4強戰果
男子4強
張振興 74：68 英華
男拔 65：55 寶覺
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