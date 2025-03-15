學界籃球精英賽｜女拔張鎧恩歷地獄賽程　面對密集賽期心知不妙

今星期的「學界啟德周」，拔萃女書院的張鎧恩的出現次數不少於一眾工作人員及體育記者，這名文憑試考生先後參加田徑、手球精英賽後，今日（15日）已經連續第4個啟德賽日，她披上籃球隊的戰衣，在NIKE全港學界精英籃球賽與班霸協恩中學爭入決賽，最終落敗轉戰季軍戰。除了精英賽，原來張鎧恩今早還要應付DSE，難怪賽後直言體力所剩無幾。



學界籃球精英賽女子4強出現超誇張的戰果。（夏家朗攝）

學界籃球精英賽｜協恩88分大勝女拔萃 明鬥裘錦秋爭連霸最後一關

面對女籃學界班霸協恩中學，拔萃女書院都只好俯首稱臣，第一節已被拋離，差距愈拉愈遠，最終以88分的差距慘負一場，女拔眾將當然失望，卻沒有哭成淚人。女拔教練黃嘉樂坦言沒有預料比分差距如此大，當他看到勝負已分後，派出更多低年級的球員落場，讓主力們好好休息，準備明早10時與青年會中學的季軍戰。

協恩大勝晉級，協恩副校長任明敏振臂高呼。（夏家朗攝）

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拔萃女籃隊中，兼項竟然是大多數，籃球主項的球員卻少之有少，隊中6人是手球隊成員，日前才完成手球精英賽，而另一主將徐穎恩更在田徑精英賽受傷，今仗無緣出戰。

說到兼項，怎可不提女拔隊長張鎧恩，她近日在啟德體育園「老是常出現」，一口氣5日連去啟德的不同場館。星期三（12日）在青年運動場參加田徑精英賽出戰女子鉛球，擲出8.84米，僅僅排第9無緣最後3輪爭獎牌。相隔一日，張鎧恩改往體藝館的習藝坊，代表女拔手球隊出戰精英賽，可惜決賽不敵梁銶琚。這名女拔中六生今日往體藝館的競技場，轉披籃球球衣，在比賽前她更完成了文憑試體育科的考試。

張鎧恩一連5日在啟德體育園參加精英賽。（夏家朗攝）

張鎧恩日前出戰手球精英賽，為女拔贏得亞軍。（夏家朗攝）

張鎧恩5日內經歷「地獄賽程」，接連出戰精英賽，更要應付文憑試，她坦言體能上十分疲累，「一連5日有不同的精英賽，來到今天實在難以應付如此高強度的賽事，體能上很疲倦，體力已是所剩無幾，無論是手球或籃球精英賽，場場都是硬仗，要花120分精神才可有好表現，肌肉又沒有好好恢復，體能上難免有點下降。」

作為女拔隊長的張鎧恩助攻助守。（夏家朗攝）

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中學學界各項精英賽齊集啟德體育園，對身兼多職的張鎧恩，實在有點吃力，當她得知賽程時已心知不妙，「我知自己體能未必應付到，如果可以當然是分散在不同日子比較好，各個項目的訓練時間可以安排得更好，不用全數撞期，或許表現更加好。」張鎧恩坦言，今場4強戰末段特意派更多小將感受氣氛，也是保護球員的方法之一。

明早對青年會中學的季軍戰，是張鎧恩學界生涯的最後一戰，然後就閉關全力準備文憑試，就算體力已經接近花光，也想明天全力以赴，「縱然明早10點再打，恢復必經不夠，我也想用盡全力，勝負都不太重要，要打一場好波，只要盡力大家就滿意了。」

張鎧恩。（夏家朗攝）

張鎧恩（左）與丘琦向支持者致意。（趙子晉攝）

學界籃球精英賽｜丘琦理解「啟德周」是大事：唯有盡做

另一名日前戰畢手球精英賽的中六生丘琦，完場後十分從容，似乎沒有被大敗而影響，「對手（協恩）實力強勁是預料之內，尤其是她們失落D1（港九學界冠軍）後更努力訓練，加上她們的凝聚力就像一家人，所以我們賽前沒有立下任何目標，打場好波就可以了。

丘琦從容面對大敗。（趙子晉攝）

當丘琦知道如此密集賽程時，她只知道保護自己才是最重要，「當然『啟德周』是大件事，都知道一定十分疲累，都沒有其他辦法，隊中有不少球員身兼多項，最重要是好好保護自己，不要受傷，在能力範圍內盡做。」

作為女拔的師姐，她除了希望師妹繼續努力，丘琦都有一個小願望，「希望未來拔萃女籃特色不再是兼項，而有更多專項打籃球的球員在隊中，始終訓練好難齊人，或許在大賽才集合到大家，但齊人的次數卻不多。」

丘琦希望未來拔萃女籃有更多專項的籃球員。。（夏家朗攝）

NIKE全港學界精英籃球賽4強戰果



女子4強

裘錦秋中學（葵涌）56：51 青年會中學

協恩中學 116 ：28 拔萃女書院



NIKE全港學界精英籃球賽決賽、季軍戰賽程



3月16日

10：00 女子組季軍戰 拔萃女書院 對 青年會中學

12：00 男子組季軍戰 寶覺中學 對 英華中學

15：00 男子組冠軍戰 拔萃男書院 對 張振興伉儷書院

18：00 女子組冠軍戰 協恩中學 對 裘錦秋中學（葵涌）

