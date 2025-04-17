NBA附加賽︱K湯臣夥AD領獨行俠挫帝王　送走當錫下力爭季後賽一席

NBA兩場第9對第10位附加賽同步上演，以安東尼戴維斯（Anthony Davis／AD）交換當錫的獨行俠備受注目下，在西岸附加賽面對帝王，AD與K湯臣聯手打出身價。



NBA附加賽︱K湯臣夥安東尼戴維斯領獨行俠挫帝王。（Getty Images）

K湯臣第2節轟入4個三分球

獨行俠作客帝王，首節稍為落後27：29，第二節全隊大爆發攻入44分，K湯臣發揮射手本色單節轟入4個三分球，領軍半場以71：48遙遙領先，反超前對手23分之多。

常規賽排第10的獨行俠，自此一路領放到尾，順利以120：106淘汰第9位帝王。帝王就算有迪洛桑（DeMar DeRozan）攻入全場最高的33分，拿芬（Zach LaVine）也獲20分和9助攻，也敵不過5將得分達雙位數的獨行俠。

獨行俠周六與灰熊爭西岸最後一席

AD獲全隊最高的27分、9籃板，K湯臣得 23分並在三球線外7射5中，PJ華盛頓（P.J. Washington）和後備上陣的班頓威廉斯（Brandon Williams）各得17分，合力助獨行俠擊敗對手，他們周六早上會作客灰熊，力爭西岸最後一席。

獨行俠以當錫換來AD後時運不佳，AD出戰首仗後重創一度盛傳提早「收咧」，球隊自此彷彿中了魔咒般傷兵滿營，K艾榮膝部前十字韌帶（ACL）撕裂，一度連「湊齊腳」比賽都有困難。獨行俠身陷困境，哈里遜成為眾矢之的，被球迷屢次在主場大叫：「Fire Nico」（辭退哈里遜）。可是他堅稱放走當錫的決定無錯，強調球隊要靠防守才能贏得冠軍。如今獲得當錫的湖人以西岸3號種子身份出戰季後賽，而獨行俠連季後賽一席都尚未拿到，且看他能否笑到最後。

邁阿密熱火在希路（Tyler Herro）攻入38分下，順利以109：90擊敗公牛。（路透社）

東岸賽事同樣由第10位的球隊逆轉勝，邁阿密熱火在希路（Tyler Herro）攻入38分下，全場領放芝加哥公牛，順利以109：90贏波晉級，周六會跟阿特蘭大鷹隊力爭季後賽席位。

NBA附加賽賽果及賽程

4月16日

魔術 120：95 鷹隊（魔術成為東岸第7種子對塞爾特人）

勇士 121：116 灰熊（勇士成為西岸第7種子對火箭）



4月17日

公牛 90：109 熱火（東岸第9對第10）

帝王 106：120 獨行俠（西岸第9對第10）



4月19日

鷹隊 對 熱火（勝方成為東岸8號種子）

灰熊 對 獨行俠（勝方成為西岸8號種子）

