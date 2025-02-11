NBA︱當錫湖人地標戰僅戰24分鐘　獨行俠棄若敝屣　紫金兵團禮待

NBA球迷都在期待的當錫（Luka Doncic）湖人處子戰，終在今晨對爵士一仗上演，這位養傷好一段時間的斯洛文尼亞球星明顯未在最佳狀態，正選落場僅上陣24分鐘，獲14分、5籃板、4助攻，湖人在其他主力發揮正常下，以132：113勝出。

比起他的表現，湖人對他極度重視的態度，與舊東家獨行俠成強烈對比，兩支西岸勁旅勢將為當錫隔空持續鬥法，「戰情」同樣精彩。



當錫湖人地標戰︱當錫熱身時笑容滿面。（路透社）

當錫獲湖人上下禮待 占士熱身穿77戰衣

湖人為隆重迎接當錫，主場館Crypto.com Arena（前名：Staples Center）2萬座位的觀眾席鋪上印有當錫名字和球衣號碼77的T恤，當成禮物送給球迷，就連主將勒邦占士熱身時也穿上，球隊上下都給足面子。

被舊東家獨行俠棄若敝屣的當錫，甫加盟湖人已受盡禮遇，他在熱身時已開心得滿面笑容，賽後他說：「我已經很久沒有比賽……全場都是我的球衣，感覺超現實。」

久疏戰陣上陣24分鐘獲14分

久疏戰陣下，當錫身型明顯發福了點，腳步亦較沉重，他在首節初段初次外圍起手射失後不久，第二次起手便投入一記27呎三分球，首度為湖人得分。

這是當錫自聖誕觸傷小腿肌肉以來，近7個星期首次比賽，他狀態平平也不緊要，他一眾湖人隊友頭兩節手感火熱，半場已經以72：47拋離爵士25分。

當錫湖人地標戰︱久疏戰陣的當錫，身型似乎有點發漲。（Getty Images）

遭獨行俠班主嘲諷 湖人主帥力撐

比賽提早進入「雪櫃」，湖人主帥列迪克也很小心地使用當錫，在比賽第三節尚餘3分07秒時將他收起。

就算今仗他手感一般，14次起手只中5球，三分線更只得7射1中，共獲14分，湖人在占士攻入全場最高24分、7人得分達雙位數之下，以132：113輕取爵士，並將連勝紀錄增至6場。

湖人近況大勇，近11場贏10場，在西岸32勝19負暫列第四位。唯一隱憂是占士在第四節早段因腹部不適，須進入更衣室治理，他在完場前8分鐘返回後備席，惟未再出場。

獨行俠將25歲的當錫放走，從湖人換來安東尼戴維斯，決定備受球迷批評並持續抗議，球會班主Patrick Dumont接受當地報章訪問時揚言：「如果你是來度假的，便別留在這裏」，擺明車馬諷刺被指體重管理不善的當錫。

湖人主帥列迪克在今仗賽後力撐當錫，「我知道當錫充滿動力，而且是個鬥士」（I know Luka's motivated and Luka's a competitor），直接回敬Patrick Dumont的言論，相信兩軍將帥今季會持續由場內鬥到記者會。