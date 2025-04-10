NBA｜當錫交易到湖人後首回達拉斯　看獨行俠致敬影片頻抹眼淚

當錫（Luka Doncic）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）在今年2月突然互換東家，被稱為NBA史上最驚人交易。前者周四（10日）隨湖人作客獨行俠，是轉會後首次重返達拉斯，他獨取全場最高的45分，助湖人以112：97擊敗獨行俠。

獨行俠賽前播出向當錫致敬的影片，為球隊效力7年的當錫坐在場邊百感交雜，雙眼通紅強忍淚水，達拉斯球迷在主場頻頻為這位「對手」打氣並高喊「MVP」。



不少獨行俠球迷歡迎昔日頭號球星當錫「回家」。（路透社）

獨行俠球迷熱情歡迎當錫「回家」

來自斯洛文尼亞的當錫，7年前從西班牙球隊皇家馬德里轉戰NBA後，便一直為獨行俠效力。今年2月突然被交易離隊時，他感慨曾經以為會在達拉斯退役。轉會後首次重回達拉斯，今仗不少獨行俠球迷舉牌歡迎當錫「回家」，還穿上印有「Hvala za vse」字句的T裇，這句斯洛文尼亞語的意思是「感謝一切（thanks for everything）」。

獨行俠賽前播放影片感謝當錫多年貢獻，Luka坐在場邊看得百般滋味在心頭，頻頻用毛巾拭淚。

哈里遜（Nico Harrison）自2月送走當錫後便成為達拉斯球迷公敵。（路透社）

主場球迷高呼：「Fire Nico」

比賽開始僅4秒，獨行俠球迷便高喊「Fire Nico」，希望球隊辭退促成交易的球隊總經理哈里遜（Nico Harrison）。他自交易後一直沒再坐在場邊觀戰，而是站在球員通道附近，假裝沒聽到球迷的不滿。

每次當錫持球及得分時，達拉斯球迷都會歡呼或高喊「MVP」，支持球隊昔日愛將，讓他彷彿主場作戰一般，當錫今仗也表現出色，全場28次出手16次命中，獨取全場最高的45分，助湖人作客以112：97擊敗獨行俠，45分也是他轉會後並列最高得分紀錄。交易另一主角安東尼戴維斯，今仗為獨行俠貢獻13分、11籃板。

當錫今場作客卻彷彿擁主場之利。（路透社）

賽後湖人排在西岸第3，已奪得季後賽入場券；獨行俠則以38勝42負，繼續排在西岸第10，已篤定獲得附加賽一席。