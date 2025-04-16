NBA｜獨行俠總經理無悔送走當錫　堅稱「防守才能奪冠」

當錫（Luka Doncic）在2月初被獨行俠交易，與湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）互換球隊，成為NBA今季甚至是有史以來最震撼的轉會新聞。

獨行俠此舉一直備受球迷批評，但促成交易的總經理哈里遜（Nico Harrison）堅持送走當錫是正確決定：「我不為交易感到後悔。」



哈里遜在促成交易後一直遭球迷狂鬧，但他堅持自己沒有做錯。（路透社）

2月送走當錫 哈里遜屢遭球迷柴台

來自斯洛文尼亞的當錫，2018年從西班牙球隊皇家馬德里加盟獨行俠，一直深受達拉斯球迷愛戴，到2月突然被交易時，他直言曾以為自己會在球隊一直效力至退役。

毫無預警下送走26歲的當錫，換來32歲的中鋒安東尼戴維斯，後者還在加盟首戰即告受傷缺陣一段時間，而且球隊還彷彿中了魔咒般傷兵滿營，一度連「湊齊腳」比賽都有困難。獨行俠身陷困境之下，哈里遜賣走當錫的操作自然引來球迷更大不滿，屢次在獨行俠比賽時高喊「Fire Nico」（辭退哈里遜）。

早前重返達拉斯，當錫獲獨行俠球迷熱烈歡迎，他也在觀看致敬影片時落淚。（路透社）

獨行俠總經理堅持決定正確 無悔賣當錫

哈里遜與獨行俠行政總裁韋爾特（Rick Welts）周二（15日）接受訪問談及這宗「世紀交易」，哈里遜堅稱當日作出正確決定：「我不為交易感到後悔，我工作其中一部分，便是為獨行俠作出最好決定，不僅是為了現在，還有未來。」

他指有些決定可能不受認同：「但這是我的工作，我必須要堅持。我促成的每一宗交易都經過慎重考慮，相信最後我會再次贏得球迷信任。」

獨行俠球迷已多次公開要求辭退哈里遜。（Getty Images）

哈里遜：「防守才能奪冠」

2月時有傳當錫被獨行俠放棄，是因為他體重過磅及態度不佳，哈里遜終作否認：「我們都知道他是極有天賦的球員，或許當錫不在最佳狀態失了不少分，但他有能力，這不是問題。」他解釋，是經過綜合評估下才決定送走當錫：「我一直說，防守才能贏得冠軍。」

哈里遜的如意算盤，相信是以K艾榮（Kyrie Irving）與安東尼戴維斯一外一內作主導，加上另一外線球星K湯臣（Klay Thompson）令球隊陣容變得更為平衡，然而K艾榮在3月時左膝前十字韌帶重創提早「收咧」，獨行俠僅以西岸第10名完季，需經由附加賽爭奪季後賽資格，爭冠大計基本上已泡湯。

哈里遜認為安東尼戴維斯（白衫）能增強獨行俠防守，並帶來冠軍。（路透社）

哈里遜成為獨行俠總經理至今快將4年，上任首季球隊便從連續兩年季後賽首輪止步，進步至打入西岸決賽，去年更是繼2010/11球季封王後首次晉身總決賽，但最終以1：4不敵塞爾特人未能奪冠。

他表示今次交易後受到無數辱罵及批評，甚至還受到死亡威脅，但不打算提前離任：「我跟球隊還有3年合約，我會完成它。達拉斯是我們的家。」