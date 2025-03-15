NBA｜獨行俠魔咒纏身再有球員重傷　只餘8人可用僅達最低要求

獨行俠自上月初交易頭號球星當錫（Luka Doncic）引來爭議後，陣中傷患不斷，球隊近期連場不足十人出戰，更一度只得八人上陣，剛好符合NBA比賽最低人數規定。



周六（15日）面對火箭，以九人出戰的獨行俠以96：133慘敗，雪上加霜的是後衛艾森（Dante Exum）僅打7分鐘便因傷退下火線，賽後證實左手骨折，將「無限期休戰」。



艾森（持球者）受傷復出無期，再為獨行俠帶來打擊。（路透社）

獨行俠上月換走當錫，本是希望以安東尼戴維斯（Anthony Davis）配合K艾榮（Kyrie Irving）「一內一外」爭冠，然而兩人先後受傷長期缺陣，陣中球員又頻繁受傷，現時獨行俠連應付常規賽都成問題。

對火箭賽前，獨行俠宣布有八名球員因傷缺陣，其中兩名上陣成疑的球員可以出戰，當中便包括右大腿筋不適的艾森，然而他出戰僅7分鐘便因傷離場。ESPN著名記者Shams Charania表示，艾森賽後被診斷出左手骨折，復出無期。

近期常有球迷笑言，獨行俠名宿兼教練傑特（Jason Kidd）要準備親自上陣。（路透社）

這場大敗讓獨行俠今季常規賽戰績跌至33勝35負，目前排西岸第10，若保持名次完季便可晉身附加賽。不過對他們而言，燃眉之急是如何應付餘下的14場常規賽。獨行俠現時只剩8名球員可用，但傷兵名單卻長達9人，比健康的球員還多，而且因為薪酬上限問題，他們還不能以短約簽下球員應急。

根據NBA規例第12章A節第7條C2：「每場季前賽及常規賽，每支球隊須至少有8名球員出戰，季後賽則為9名。」