NBA東岸決賽︱溜馬加時勝紐約人　哈利貝頓再入震驚全場壓哨球

NBA季後賽東岸決賽紐約人對溜馬，Game 1已經極為緊湊要靠加時分勝負，溜馬在第4節最後2分39秒仍落後14分，哈利貝頓（Tyrese Haliburton）再次挺身而出率領球隊大反擊，更在完場前一刻攻入一記壓哨球追成125：125，迫使比賽進入加時。作客的溜馬以138：135力壓紐約人先拔頭籌。



哈利貝頓（Tyrese Haliburton）完場前一刻攻入一記壓哨球迫使比賽進入加時，帶領作客的溜馬以138：135力壓紐約人先拔頭籌。（路透社）

2分39秒追回14分差距 完場一刻神奇壓哨球

今場大部時間戰情緊湊，紐約人首節36：34有兩分優勢，半場69：62領先7分，到第3節完溜馬又追至87：90，但第4節頭段溜馬突然啞火，紐約人在手風不錯的唐斯（Karl-Anthony Towns）和布倫臣（Jalen Brunson）帶領下完場前2分51秒以119：105拉開至14分差距，溜馬危機之際，又是哈利貝頓挺身而出之時。

這位25歲星將先以一記29呎的「回魂三分」，為溜馬大反擊展開序幕，完場前7秒安奴比（ OG Anunoby）的罰球為紐約人射成125：123。最後一擊當然是哈利貝頓策動，他引球推進殺入顏色地帶，在對手嚴防下退回三分線附近並趕及在完場前一刻起手，籃球先是中後框彈高，之後卻垂直落下來中籃得分。

就算踩界只計2分，溜馬憑末段不足3分鐘內一波20：6的攻勢扳平，全軍還是如贏波一樣興奮，哈利貝頓被隊友包圍擁抱慶祝。

哈利貝頓為球隊感自豪

紐約人雙星布倫臣攻入全場最高的43 分，唐斯也有35分進帳，還是在加時以135：138不敵6位球員得分達雙位數的溜馬。

哈利貝頓在三分線手感平平，12次起手只中4球，不過他總是能夠在關鍵時刻「救駕」，而且仍攻入全隊最高的31分另加11個助攻。今年季後賽他已經多次在比賽末段甚至加時拯救球隊，賽後他表示為球隊永不放棄的態度感到自豪。

溜馬今場另一亮點是艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith），全靠他相當神準的三分球球隊才能追分成功，單是第4節他已轟入6球，全場9次三分球起手中8球，貢獻30分，助溜馬贏得作客寶貴一仗，Game 2繼續由紐約人主場。