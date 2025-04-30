NBA季後賽︱溜馬OT餘下40秒連入8分反勝淘汰公鹿　塞爾特人亦出線

40秒看似不多，溜馬在哈利貝頓（Tyrese Haliburton）領軍下上演一幕40秒內逆轉7分落後的絕殺反勝戲碼，讓教練卡利斯利（Rick Carlisle）再次想起球會傳奇列治米拿（Reggie Miller）。



NBA東岸首輪系列賽溜馬對公鹿第5仗，溜馬在加時餘下40秒仍落後111：118，眾將卻能合力打出一波8：0攻勢，以119：118反勝，並以場數4：1淘汰公鹿晉身東岸準決賽。



NBA季後賽︱溜馬在哈利貝頓（Tyrese Haliburton）領軍下上演一幕40秒內逆轉7分的絕殺反勝戲碼。（路透社）

哈利貝頓一再拯救溜馬

溜馬今仗前場數領先3：1，今仗主場出戰初段發揮不順，首節以13：30落後，第二節一度被拋離20分，該節後段發力收窄至47：41的6分差距，第三節尾段終追至75：75平手。

第四節雙方比分緊咬，餘下39.1秒公鹿領先103：99，哈利貝頓挺身而出射入兩記罰球追至兩分差距，再在最後10.1秒以一記入樽領軍追平，迫使比賽進入加時。

NBA季後賽︱哈利貝頓在加時餘下1.1秒哈利貝頓再次冷靜上籃得手，領溜馬以119：118反勝公鹿。（路透社）

溜馬主帥：泰利斯常令我想起米拿

加時階段公鹿再佔先機，餘下40秒領先118：111，擁有7分優勢，公鹿卻未能守住勝利。倒數34.1秒，溜馬先由加拿大全能後衛林赫特（Andrew Nembhard） 攻入一記三分球；倒數17秒，哈利貝頓上籃得手再射入and1罰球，追至一分之差；公鹿叫暫停，關鍵時刻卻失去控球，致命失誤之下，餘下1.1秒哈利貝頓再次冷靜上籃得手，領溜馬以119：118反勝公鹿，場數4：1晉級東岸準決賽。

哈利貝頓不止攻入26分和有9次助攻，最重要是他在第四節和加時末段一再挺身而出拯救球隊。溜馬教練卡利斯利在賽後記者會大讚哈利貝頓，「泰利斯（哈利貝頓）擁有鋼鐵鬥志，他常常令我想起米拿。」

列治米拿球員生涯只曾效力溜馬。（Getty Images）

2012年晉身名人堂的列治米拿，球員生涯只曾效力溜馬，他是NBA史上最出色的三分射手之一，今仗哈利貝頓在關鍵時刻的表現極為神勇，但與1995年東岸準決賽首仗米拿在最後8.9秒獨取8分，領溜馬107：105反勝紐約人的傳奇一役相比，始終仍有距離。

卡利斯利亦讚揚對手今仗打出冠軍風範，「我對公鹿只有尊敬，他們從比賽一開始以至整場比賽的表現，都是冠軍球隊會做的事。他們一出場便付出一切，投入心臟和靈魂，我們早段未能回應，只是一直在捱，展現我們全年保持的韌力。」

NBA季後賽︱「字母哥」艾迪杜高普渴望為尼拉特帶來勝仗，可惜力戰下仍未能如願。（路透社）

字母哥「三雙」仍未能為尼拉特帶來勝仗

公鹿射手特倫特（Gary Trent Jr.）射入全場最高的33分，包括8個三分球，可是他在加時最後10.1秒失去控球，哈利貝頓才有機會射入反勝一球。「字母哥」艾迪杜高普其實已經很努力，交出亮麗的「大三元」：30分、20籃板、13助攻，無奈特倫特的致命失誤，公鹿有好表現也要出局。

尼拉特（Damian Lillard）阿基里斯腱受創，今仗是公鹿失去他首仗，這位34歲老將已揚言不會因為今次重傷而提早退役，「字母哥」賽後說，他希望今仗為尼拉特而戰，「我感覺他是提早復出才會受傷，他為我們犧牲了身體，感覺我們虧欠了他……因此我們想為他帶來一場勝仗。」無奈事與願違，「我們未能勝出比賽固然傷心，更傷痛的是我們未能為拉尼特贏波，把比賽帶回密爾沃基。」

塞爾特人挫魔術出線

溜馬晉級後會遇上東岸榜首的騎士；同日東岸賽事，東岸2號種子塞爾特人亦順利以120：89再勝魔術一仗，同樣以場數4：1晉身準決賽；塞爾特人的對手會是紐約人對活塞的勝方，活塞今晨以106：103贏波，追近至場數落後紐約人2：3。

西岸方面，金塊以131：115擊敗快艇，場數領先3：2。