NBA季後賽｜紐約人38分狂炒塞爾特人　2000年後首戰東決撼溜馬

NBA季後賽東岸準決賽，力爭衛冕的塞爾特人作客紐約人的第6戰，在主將泰譚（Jayson Tatum）缺陣下威力大減，最終以38分之差被主隊打爆。紐約人自2000年後，首次殺入東岸決賽，遇上老對手溜馬。



賽前以3：2領先的紐約人，雖然上仗被缺少泰譚的「綠軍」將士用命扳回一仗，但此戰回到主場麥迪遜廣場公園展現強大決心，全場氣氛已準備慶祝晉級。紐約人節先以26：20領先塞爾特人；在第2節在藉布倫臣（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）攜手領軍下團隊火力大爆發，打出一輪38：17的猛烈攻勢，徹底拉開差距，半場打完紐約人以64：37遙遙領先。

紐約人全場領先淘汰塞爾特人，最大優勢更高達41分。（Getty Images）

第3節祖舒赫特（Josh Hart）和唐斯又接連強攻得手，之後塞爾特人主場布朗（Jaylen Brown）6犯離場，更令球隊戰力雪上加霜，主隊球員阿奴諾比（OG Anunoby）連續命中兩球三分，令紐約人在第三節餘下1分51秒時一度領先綠軍達41分。

紐約人眾將在比賽末段開心慶祝躋身東岸決賽。（Getty Images）

末節紐約人保住逾30分領先優勢，比賽後段始撤下主力陣容，最終紐約人4：2敗擊敗衛冕軍塞爾特人，挺進東區決賽和溜馬交手，爭奪總決賽入場券。

紐約人主場麥迪遜廣場公園外，大批球迷早已聚集興奮慶祝晉級。（Getty Images）

紐約人今仗6人得分上雙，布倫臣取23分6籃板6助攻，唐斯貢獻21分12籃板「雙雙」，另外祖舒赫特有10分11籃板11助攻「大三元」表現。塞爾特人方面，布朗拿下20分6籃板6助攻，但3節已犯滿離場難救塞爾特人。

塞爾特人球員布朗第三節已6犯離場，他在賽後訪問表示「輸波感覺慘過死」。（路透社）

晉級的紐約人對上三次（1994、1999及2000年）打東岸決賽對手皆是溜馬，戰績為2勝1負，雙方合演過多場經典戰役，今次對碰令人期待。