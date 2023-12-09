NBA｜溜馬湖人爭首屆季中錦標賽冠軍　新一代「控衛之神」乜來頭?

NBA季中錦標賽決賽將由湖人面對溜馬，爭奪這項新賽事推行後的首個冠軍。

這場比賽最大焦點，是兩隊當家球星勒邦占士（LeBron James）與哈利貝頓（Tyrese Haliburton）的對決，特別是後者今季表現大爆發，被不少網民稱為新一代「控衛之神」，MVP、最佳陣容等呼聲此起彼落。



哈利貝頓今季表現大爆發，被部分網民稱為新一代「控衛之神」。（路透社）

自從史提芬居里（Stephen Curry）開創三分小球時代後，NBA已很久沒有出現一名以助攻、組織為首要目標的明星級控衛。當錫（Luka Doncic）近年多次入選NBA最佳陣容，但其打法仍偏向得分，他加入聯盟6季，常規賽助攻最高一季僅為8.8次。

溜馬在今季的季中錦標賽連戰連捷，先是在八強淘汰東岸「一哥」塞爾特人，再在四強擊敗上季東岸榜首公鹿，陣中的頭號球星哈利貝頓亦隨之不斷被媒體及球迷提起，認為他的打法很像兩季常規賽MVP拿殊（Steve Nash），更有網友稱期待看到新一名「控衛之神」誕生。

哈利貝頓的表現及打法，被普遍拿來與已退役的拿殊（右）比較。（資料圖片／Getty Images）

雖然仍存在爭議，但目前有不少人認為勒邦占士就是NBA的史上最佳球員，因此這場季中錦標賽決賽，也被視為「NBA史上第一人對新一代控衛之神」。

溜馬主帥卡拉奧（Rick Carlisle）日前受訪時也同意外界將哈利貝頓拿來與拿殊比較：「我認為這個比較很準確，這很大程度是因為技能（skill set）、視野和得分能力（相似）。」這名教頭提到哈利貝頓跟拿殊很相似的一點，是他們在場上跟隊友聊天時，總會舉起手與對友擊掌。

23歲的哈利貝頓今季常規賽場均助攻12.1次，為聯盟中最高，且領先第2名的崔楊格（Trae Young，10.6次）不少。在這名控衛帶領下，溜馬的得分能力冠絕聯盟，平均每場能得到128.4分，進攻效率（即每100回合得分）123.3亦同樣為所有球隊中第1。

能夠為隊友送出助攻之餘，哈利貝頓的失誤亦很少，最近兩場他合計交出28次助攻，但沒有1次失誤，場均失誤僅2.2次。相比之下，助攻榜第2及第3名的崔楊格和祖傑（Nikola Jokic）平均每場失誤為3.8及3次。

哈利貝頓像拿殊的地方，還有其精準投射能力，他今季目前場均得分為26.9，整體命中率52.5%、三分命中率44.1%、罰球命中率88.4%，三項數據合計已可加入「180俱樂部」，惟罰球命中率不足9成，無法滿足「50-40-90」條件，但出色的得分能力，讓他在上季便以43分創溜馬隊史紀錄，這名控衛在2022/23球季亦因優秀表現首次入選全明星。

哈利貝頓與拿殊一樣能傳擅射。（路透社）

談到這名決賽對手時，湖人教頭漢姆（Darvin Ham）也讚不絕口，形容溜馬陣中擁有一顆寶石：「他擁有出色的身高優勢（1.96米）和視野能力。他能為隊友鋪橋搭路、能擺脫防守球員、還有帶領球隊快速反擊的方式……他一直都處於進攻模式中。」

湖人射手柯士甸里維斯（Austin Reaves）亦稱讚哈利貝頓讓隊友表現變佳，「他的速度很快，而且打得十分無私。」溜馬在他的帶動下，全隊有8名球員場均得分達到雙位數，作為對比，連續4屆入選最佳陣容的控衛當錫，他帶領的獨行俠今季場均只有4名球員得分上雙。

季中錦標賽在今季初次舉行，賽制讓不少球迷感到困惑，甚至連個別球員也坦言不知道具體發生了什麼，只當是普通常規賽那樣打——不過今次帶領球隊與湖人會師決賽，哈利貝頓並沒有這樣想。

「就像每一個在千禧年出生的孩子一樣，勒邦占士是我成長期間最喜歡的球員，」周六（8日）訓練後接受訪問時，目前正處於加入NBA第4個球季的哈利貝頓表示。「對我們來說，他很難不是重要的人。我成長的歷程便是成為騎士球迷、然後成為熱火球迷，之後再成為騎士球迷，在我選秀之前，我成為了湖人球迷。」

他表示能與偶像爭冠這件事就像童話故事的結尾一樣，「這很有趣，也是進入NBA最棒的地方之一，基本上你每晚都能與自己的偶像交手，我真的非常期待這場決賽。」

哈利貝頓表示占士是自己偶像，能跟他在決賽交手就像童話故事結尾一樣。（路透社）

湖人對溜馬的決賽將在香港時間周日早上9時半開始，勝出的球隊將獲得「NBA盃」（NBA Cup），而且每名球員會得到50萬美元獎金，亞軍球員則為20萬美元。