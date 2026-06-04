NBA總決賽G1插曲　球迷突闖入球場自拍　雲班耶馬：驚到不懂反應

【籃球】聖安東尼奧馬刺在NBA總決賽首戰踢到鐵板，雖然一哥雲班耶馬（Victor Wembanyama）攻下全隊最高26分，但也出現6次失誤，創下個人季後賽生涯新高，最終馬刺在主場以95：105敗給紐約人，系列賽陷入0：1落後。



比賽第四節剩下6分多鐘時，場上還發生突發插曲。一名男性球迷突然闖入球場，直接拿著手機靠近雲班耶馬自拍，現場保安隨後立刻將人帶離，比賽也因此短暫中斷。

馬刺球星雲班耶馬。（Getty Images）

球迷闖入球場與雲班耶馬自拍事件：

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雲班耶馬賽後坦言，自己從未遇過這種狀況：

我不知道該怎麼反應，真的非常震驚，幾乎跟之前有蝙蝠飛入球場時一樣讓人傻眼。

馬刺總教練米治莊臣（Mitch Johnson）則淡化事件影響，表示保安很快就控制狀況，全隊隨即重新專注比賽。

根據《美國雅虎》報導，該名闖場球迷可能面臨NBA終身禁止入場處分，甚至可能遭到法律追究，因為在德州擅自進入體育場限制區域屬於違法行為。

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