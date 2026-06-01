NBA公布5位專家總決賽預測　3位看好雲班耶馬率馬刺奪冠兼奪FMVP

【籃球】NBA總決賽即將於周四（6月4日）開打，官網今公布5位資深專家預測最終贏家，其中3位看好馬刺奪冠，2位看好紐約人奪冠，而在總決賽MVP（FMVP）方面，5位專家公認是布倫臣（Jalen Brunson）與雲班耶馬（Victor Wembanyama）其中一人。



支持紐約人奪冠的Steve Aschburner，預測紐約人將以4：2奪冠，布倫臣當選FMVP。他分析紐約人經過3年蟄伏後終於在季後賽取得突破，豪取11連勝一路快速晉級，有望奪下隊史53年來的首個總冠軍。Steve Aschburner認為與紐約人迅速淘汰76人和騎士相比，馬刺與雷霆鏖戰7場才艱辛獲勝，充分暴露了馬刺的諸多缺點。

NBA季後賽紐約人4：0擊敗騎士贏得東岸決賽冠軍。（Getty Images）

NBA東岸決賽紐約人對戰騎士比賽精華：

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Steve Aschburner指出布倫臣面對任何防守者都勢不可擋，且紐約人中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的移動能力與全面技術將給雲班耶馬帶來強大考驗。他表示，雖然馬刺年輕，但經驗老到、陣容底蘊更足的紐約人斯才是更強者。

同樣看好紐約人的還有Shaun Powell，他也預測紐約人以4：2獲勝，布倫臣獲FMVP。Shaun Powell提出一個核心觀點：笑到最後的毫無疑問是狀態火熱的球隊──紐約人，而非實力最強的球隊，紐約人在11連勝期間僅2場比賽分差在1分內，展現出驚人的穩定性。他強調紐約人想重溫時隔50多年的總冠軍，求勝欲望更逼切，若錯失今年機會，一旦馬刺與雲班耶馬建立王朝後，紐約人的奪冠窗口將永久關上。

而看好馬刺的Brian Martin則預測馬刺將以4：3驚險奪冠，雲班耶馬當選FMVP。Brian Martin指出，馬刺過去3季季後賽屢屢失利，去年還排在西岸第13名，如今正式邁入雲班耶馬時代，再度挺進總決賽，馬刺或許是NBA史上第2年輕的總決賽隊伍，雖季後賽經驗尚淺，卻能在雷霆主場搶七擊敗衛冕軍。Brian Martin認為，22歲的雲班耶馬有望複製1999年鄧肯（Tim Duncan）率隊擊敗紐約人奪得隊史首冠，並拿下FMVP的傳奇。

NBA季後賽馬刺4：3擊敗雷霆贏得西岸決賽冠軍。（Getty Images）

NBA西岸決賽馬刺對戰雷霆比賽精華：

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同樣認為馬刺是贏家的John Schuhmann預測馬刺以4：1輕鬆奪冠，雲班耶馬當選FMVP。John Schuhmann表示紐約人在季後賽前3輪表現讓人驚豔，但成功建立在兩大因素：本身的投籃命中率和對手的三分球命中率。紐約人目前有效投籃命中率達59.2%，創下NBA季後賽紀錄，而對手空檔三分命中率僅32%。John Schuhmann認為，

面對防守體系更強大的馬刺，紐約人很難延續手感，此外紐約人季後賽場均內線得分高達53.3分，遙遙領先全聯盟，但在馬刺的防守面前，這項優勢必會遭大幅壓制。

最後，Jeff Zillgitt則預測馬刺以4：2奪冠，雲班耶馬當選FMVP。Jeff Zillgitt指出，紐約人雖狀態火熱，但前幾輪對手分別是聯盟第6、第7和第4號種子。紐約人從未遭遇過馬刺這種級別對手，馬刺已證明能靠天賦與自信彌補季後賽經驗的不足。

馬刺的防守極具侵略性、身體對抗強度拉滿，團隊傳切運轉流暢，當紐約人的連勝氣勢面對馬刺的防守時將是重大考驗，馬刺可能沿用限制雷霆一哥基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的策略去伺候布倫臣。

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