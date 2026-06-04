NBA總決賽．Game 1︱紐約人末段發力挫馬刺　聰明戰術改變戰局

NBA總決賽Game 1馬刺主場對紐約人，班底年輕的馬刺在雲班耶馬（Victor Wembanyama）領軍下，比賽戰至首3節中段一路輕鬆領先。不過手感冰冷的紐約人在第3節後段終於「入局」並追平比數，第4節雙方各有強勁走勢，戰情峰迴路轉，紐約人憑聰明的戰術及防守強度，以及把握馬刺小將欠經驗的不足，以105：95取得重要的作客勝仗，在系列賽先拔頭籌。



NBA總決賽．Game 1︱布倫臣與紐約人末段發力，在系列賽作客馬刺先拔頭籌。（路透社）

NBA總決賽Game 1︱馬刺領先3節半 紐約人的聰明戰術

紐約人在東岸決賽4：0橫掃騎士，較在西岸決賽4：3反勝雷霆的馬刺足足多出近一星期時間休息。不知是否休戰太久，一眾戰將作客馬刺，上半場及第3節戰至中段仍手感冰冷，半場馬刺領先55：48，第3節更一度拉開至14分。

不過去到第3節中段，紐約人發力狂追，戰術上將雲班耶馬拉出籃底，讓唐斯控制內線核心區域，紐約人自此在進攻上愈打愈順，加上眾將專注演出整節0失誤，在此節餘下2分鐘追平71：71，並以76：76完成此節。

Nova Knicks三子關鍵時刻挺身而出

雲班耶馬以及一眾馬刺小將，有欠經驗下不時在關鍵時刻顯得猶豫，第4節紐約人打出一波8：0攻勢，反超前94：86，雲班耶馬隨即率馬刺以一輪9：0攻勢，以95：94反先。當比賽進入最後兩分鐘，默契超強的維拉諾瓦大學（Villanova University）三子合力出擊，布歷捷斯（Mikal Bridges）搶得進攻籃板，交予布倫臣（Jalen Brunson）三分外投得手；之後馬刺射失，赫特（Josh Hart）取下防守籃板，布歷捷斯射入兩記罰球。

比賽尚餘57秒，赫特從雲班耶馬手上偷走皮球，再交予隊友，布倫臣獨闖龍潭跳投取得兩分，3位Nova Knicks夾手夾腳攻下7分，紐約人旋即再拉開至101：95。當雲班耶馬猶豫下射失三分，紐約人合力搶下籃板時比賽尚餘29.4秒，馬刺此時大勢已去。安奴比接連憑罰球添4分，紐約人末段一次11：0攻勢，作客以105：95先下一城。連同今仗，紐約人已經在季後賽連贏12場。

只得3分的赫特為何居功至偉——改寫戰局的一次抄截

上半場表現沉靜的紐約人主將布倫臣，比賽末段又一次交出可靠表現，即使三分球9次起手只中2球，仍獲得全場最高的30分。球隊另外兩大得分武器唐斯和安奴比分別得18分和17分，然而扭轉乾坤的關鍵人物，是今場只得3分的赫特。

他不止拿下15個籃板，還帶來6個助攻、4次抄截和1次封阻，赫特憑硬朗和聰明的防守，屢次在末段領紐約人反守為攻，最重要的一次當然是末段偷走雲班耶馬的一球，令馬刺無力還擊。

NBA總決賽．Game 1︱雲班耶馬在賽後記者會上承認：「我今晚表現很差（I was bad tonight）。（路透社）

雲班耶馬：「I was bad tonight」

雲班耶馬今仗雖攻入26分及取得12籃板，但多達21施射只中6球。卡素（Stephon Castle）亦獲17分，尚柏尼（Julian Champagnie）和夏柏（Dylan Harper）各得16分。賽後雲班耶馬承認：「我今晚表現很差（I was bad tonight），「原因就是這麼簡單」。紐約人在客場先拔頭籌，周五的Game 2會繼續由馬刺主場。

馬刺今場繼續有前教練普波域治（Gregg Popovich）到場打氣，而馬刺一眾傳奇大衛羅賓遜、鄧肯、贊奴比利和保雲等亦悉數列席。另一邊廂，作客的紐約人席上同樣星光熠熠，名將伊榮（Patrick Ewing）再次撐場之餘，一班名人粉絲Spike Lee、Timothée Chalamet、Ben Stiller等亦全數前往聖安東尼奧觀戰。