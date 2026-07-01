NBA｜湖人球星勒邦占士確認離隊　傳新東家為勇士熱火騎士三選一

根據ESPN報道，勒邦占士（LeBron James）在今晚自由市場開啟前，提前通知湖人離球的決定。



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ESPN記者Shams Charania率先報道勒邦占士的動向，他還表示勒邦占士的潛在新東家是勇士、熱火或騎士。勇士本身充滿話題，經常成為球迷焦點；熱火則是勒邦占士2010至2014年效力的球隊，期間兩次勇奪總冠軍；騎士對勒邦占士而言極具意義，因為這裏是他的母會。

湖人球星當錫（左）與勒邦占士（右）。（Getty Images）

勒邦占士效力湖人時期比賽精華：

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回顧勒邦占士的職業生涯，他先在騎士渡過七個球季，緊接效力熱火四年；之後回歸騎士打了四季，其後轉會湖人，一打就八年。

在湖人的八年間，勒邦占士出戰479場常規賽，錄得場均25.9分、7.7籃板、7.9助攻及1.2偷波，投籃命中率51.3%。對比騎士整個時期的27分、7籃板、7助攻，以及熱火時期的27分、8籃板、7助攻，表現不遑多讓。

他在湖人合計出戰63場季後賽，錄得場均25.6分、9.1籃板、7.6助攻、1.4偷波及0.9封阻，投籃命中率51.5%。

勒邦占士的騎士時期。（Getty Images）

勒邦占士的湖人時期。（Getty Images）

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