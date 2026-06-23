NBA｜「字母哥」艾迪杜高普轉會邁亞密熱火　結束13年公鹿生涯

密爾沃基公鹿今日（23日）做出重磅交易，將頭號球星「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）送往邁亞密熱火。



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據《ESPN》記者Shams Charania報道，公鹿已同意和熱火交易，將艾迪杜高普和樸迪斯（Bobby Portis）送往邁亞密，換回希路（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈基斯（Jaime Jaquez Jr.）、雅庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、3個首輪選秀權、1個選秀權互換和1個次輪選秀權。

公鹿球星艾迪杜高普。（Getty Images）

選秀權方面，公鹿拿到的分別為今年首輪第13順位的籤、2031年與2033年兩個無保護首輪籤，外加2030年選秀權互換，以及2033年的次輪籤。

艾迪杜高普為公鹿效力13個年頭，打了895場比賽，拿下21531分、抓下8882個籃板、傳出4484個助攻、995次偷波、1088次封阻。

艾迪杜高普更新社媒告別公鹿。（X@Giannis_An34）

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