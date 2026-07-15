NBA｜勒邦占士太搶手！熱火如無法迎回　或爭取前年度MVP韋斯保克

【籃球】37歲前美國職籃（NBA）年度MVP韋斯保克（Russell Westbrook）今夏成為自由球員，吸引邁亞密熱火關注。美媒指出，熱火是否網羅韋斯保克，將取決於能否成功迎回勒邦占士（LeBron James）。



根據《紐約郵報》記者Stefan Bondy報導，勒邦占士成為自由球員後，前東家邁亞密熱火與克里夫蘭騎士都被外界視為潛在下家。

上賽季效力於NBA帝王的韋斯保克（白）。（影片截圖Ｘ@NBA）

該報道指出，若邁亞密熱火最終無法順利簽下勒邦占士，球隊將改變補強策略。熱火會將補強重心轉向另一位前年度MVP韋斯保克，希望藉此提升球隊的後場戰力。

韋斯保克上季以非保障底薪合約加盟沙加緬度帝王。他在賽季中交出平均每場15.2分、6.7助攻、5.4籃板及1.3偷波的全能數據，展現出穩定的球場影響力。

韋斯保克曾在效力雷霆期間奪下NBA年度MVP。（Getty Images）

美國體育媒體《Bleacher Report》進一步分析邁亞密熱火的陣容佈局。報導指出，若熱火能完成交易引進「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），再補進合約負擔不大的韋斯保克，將是理想操作。

《Bleacher Report》認為，韋斯保克的加入不僅能為邁阿亞熱火增添老將經驗，也完全符合球隊在有限薪資空間下的補強策略。

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