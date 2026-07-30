NBA快艇尼納特違規合同調查恐延至明年　今夏重回速龍交易或告吹

【籃球】NBA針對洛杉磯快艇涉嫌透過贊助合約替球星尼納特（Kawhi Leonard）規避薪資上限的調查傳出最新進展。美媒指出，由於快艇與球員工會態度強硬，加上後續恐進入仲裁程序，整起案件可能延宕至2027年，聯盟主席施華（Adam Silver）原盼新賽季開打前結案的計劃也恐落空。



本案起因於尼納特2022年與一家金融公司簽下2800萬美元（約2.2億港元）代言合約，而快艇當時也與同家公司簽訂3億美元（約24億港元）贊助案，引發聯盟質疑藉由商業合作規避薪資上限。快艇否認違規，球員工會則表示，若聯盟在缺乏充分證據下祭出處分，將訴諸第三方仲裁。若違規成立，球隊最高可被罰750萬美元、沒收選秀權，甚至宣告合約無效。

前鋒尼納特上賽季效力於快艇。（資料圖片／Getty Images）

調查遲遲未有結果，也連帶影響快艇休賽季補強計劃。原先快艇擬將尼納特交易至多倫多速龍，換回恩格林（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）及多枚首輪選秀權，但速龍考量尼納特可能面臨禁賽或合約失效風險，雙方已暫緩交易，這筆重磅交易能否成行仍充滿變數。

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