NBA｜前湖人冠軍後衛卡特維普比加盟76人　時隔5年與占士再成隊友

【籃球】NBA費城76人宣布簽下兩屆總冠軍後衛卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope，簡稱KCP），新賽季將身披1號球衣出戰。雖然球隊未公布合約內容，但這也代表他將與上月加盟的聯盟歷史得分王勒邦占士（LeBron James）時隔5年再度成為隊友，重現2020年效力洛杉磯湖人奪冠時的冠軍組合。



卡特維普比上季效力孟菲斯灰熊，出賽51場，場均貢獻8.4分、2.7次助攻、2.5個籃板，投籃命中率41%，其中1月對湖人一役射入4記三分球、攻下賽季新高20分。自2013年進入NBA以來，他已有6個賽季三分命中率超過38%，2022/23賽季更以42.3%締造生涯最佳紀錄。

卡特維普比曾效力於NBA球隊洛杉磯湖人。（路透社）

現年33歲的卡特維普比生涯曾效力活塞、湖人、巫師、金塊、魔術及灰熊，累積963場常規賽，場均11分、2.9籃板、1.9助攻，並兩度奪下NBA總冠軍，分別於2020年隨湖人、2023年效力金塊封王。如今加盟76人，將再次攜手勒邦占士，成為球隊新賽季挑戰總冠軍的重要戰力。

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